Dấu ấn 'Út trọc' ở Cienco1

Ngày 2/8 vừa qua, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1 - CTCP (Cienco1) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng, gồm: Phạm Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV Cienco1; Cẩn Hồng Lai, nguyên Tổng giám đốc Cienco1; Lê Văn Long, nguyên Kế toán trưởng Cienco1 cùng về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, C03 xác định, trong quá trình cổ phần hóa Cienco1, HĐTV công ty đã có hành vi bỏ ngoài giá trị doanh nghiệp một số tài sản trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Như đã từng đề cập trong nhiều bài viết, quá trình cổ phần hóa tại Cienco1 gắn liền với hình bóng doanh nhân Đinh Ngọc Hệ (hay còn gọi là Út “trọc”).

Dấu ấn doanh nhân Út “trọc” tại Cienco1

Tháng 3/2014, phiên IPO cổ phần Cienco1 đã diễn ra thành công khi hơn 16,18 triệu cổ phần đã được bán hết, tổng số tiền thu về là hơn 161 tỷ đồng.

Cái tên Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh (đổi tên thành CTCP Tập đoàn Yên Khánh từ tháng 4/2017) – pháp nhân liên quan đến doanh nhân Út “trọc”, lần đầu tiên được đề cập tại một công văn phía Cienco 1 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ngày 10/12/2014). Theo đó, các thành viên HĐQT Tổng công ty (gồm 4 người) cho rằng việc để Yên Khánh nắm giữ 35% vốn Cienco1 sẽ góp phần tích cực và sự phát triển của Cienco1.

Công văn này được ký bởi Chủ tịch HĐQT Phạm Dũng, cùng chữ ký nháy của Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Hoà và hai Ủy viên Cấn Hồng Lai và Phạm Việt Khoa.

Trước đó, vào ngày 1/12/2014, Bộ GTVT có công văn số 15169 gửi Cienco1 phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty này, cho phép chuyển nhượng toàn bộ 24,5 triệu cổ phần theo hình thức bán thoả thuận trực tiếp trọn lô. Giá khởi điểm là 10.023 đồng/CP.

Vài ngày sau, Công ty Yên Khánh đã có công văn chào mua công khai 12,6 triệu cổ phần, tương đương 18% vốn Cienco1. Trước đó, nghiệp này đã "gom" được 17,58%. Tại thời điểm này, Yên Khánh đã nắm đến 35,38% vốn Cienco1.

Quá trình Nhà nước thoái nốt phần vốn còn lại tại Cienco1 được diễn ra nhanh chóng. Chỉ một thời gian ngắn sau, Cienco1 là doanh nghiệp với 100% vốn tư nhân.

Trải qua các giao dịch mua bán cổ phiếu liên tục diễn ra, cơ cấu cổ đông Cienco 1 tính tại ngày 31/21/2020 gồm: CTCP An Hiền (24,6%), CTCP Đầu tư Cái Mép (16,8%), CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An (19,2%), Yên Khánh (19,2%) và các cổ đông khác (10,8%).

Những Yên Khánh, An Hiền, Khánh An và Cái Mép – nhóm cổ đông lớn nắm đến 89,2% vốn Cienco1 đều có mối liên hệ với ông Đinh Ngọc Hệ.

Cụ thể, Yên Khánh được được thành lập năm 2005, có trụ sở tại 35-37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, một thời gian dài do bà Vũ Thị Hoan làm Chủ tịch HĐQT. Nữ doanh nhân sinh năm 1985 chính là cháu ruột của cựu Thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ, hay còn gọi là Út "trọc", Út "bộ trưởng".

Vào tháng 8/2020, HĐQT Cienco1 đã thống nhất chủ trương giao cho Tổng Giám đốc (ông Đào Việt Tiến) làm việc với CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành (Phương Thành) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công Thành (Công Thành), xem xét chấm dứt các hợp đồng và thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP BOT Cầu Bạch Đằng và CTCP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ - chủ đầu tư dự án BOT cùng tên.

Như đã biết, ông Đinh Ngọc Hệ đã bị bắt từ cuối năm 2017 do sai phạm tại CTCP Đầu tư và Phát triển Thái Sơn, còn cháu ông - bà Vũ Thị Hoan cũng bị khởi tố một năm sau đó để điều tra các sai phạm tại Công ty Yên Khánh Hải Thành.

Trong khi đó, Công ty Khánh An từng có một cổ đông lớn là ông Đinh Ngọc Hùng, quê tại xã Khánh An, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Ông Hùng trước đây là Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Bình - một doanh nghiệp cùng các công ty Yên Khánh, Khánh An, Cái Mép hay Cienco1 như "hình với bóng" với CTCP Đầu tư Phát triển Thái Sơn của ông Đinh Ngọc Hệ tại các dự án BT, BOT giao thông.

Có thể kể đến Liên danh Cienco1 - Thái Sơn - Yên Khánh tại dự án Cầu Việt Trì (vốn 1.900 tỷ đồng), Liên danh Tổng công ty 319 - Thái Sơn - Yên Khánh tại dự án Cải tạo Quốc lộ 20 (vốn 4.110 tỷ đồng). Hay Thái Sơn và Tập đoàn Đức Bình đầu năm 2016 xin tham gia đầu tư dự án cảng hàng không Vũng Tàu theo hình thức PPP. Vài tháng sau, Liên danh Thái Sơn – Cienco1 – Đức Bình – Cái Mép tháng 5/2016 đề xuất Thành ủy và UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức BOT kết hợp BT.

