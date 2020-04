Đảo ở New York biến thành nghĩa trang tập thể giữa dịch Covid-19

Các rãnh lớn được đào ở đảo Hart để phục vụ việc chôn cất trong bối cảnh số người chết vì Covid-19 ở New York tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)



Reuters đưa tin ngày 9/4, chính quyền thành phố New York đã phải thuê lao động hợp đồng để chôn cất người chết trên đảo Hart. Hòn đảo này vốn được dùng để chôn người dân New York qua đời không có người thân hoặc gia đình không thể sắp xếp lễ tang kể từ thế kỷ 19.

Thông thường mỗi tuần sẽ có khoảng 25 thi thể được chôn cất tại hòn đảo ở ngoài khơi bờ biển phí đông khu vực Bronx của New York. Việc chôn cất này do các tù nhân được trả lương thấp thực hiện.

Tuy nhiên, số người cần chôn cất tại đây bắt đầu tăng mạnh từ tháng 3 khi New York trở thành tâm dịch Covid-19 ở Mỹ. Jason Kersten, người phát ngôn Cục Cải chính, cơ quan phụ trách việc mai táng trên hiện nay, cho biết hiện mỗi ngày có khoảng hơn 20 người cần chôn cất, và việc chôn cất tiến hành 5 ngày mỗi tuần. Sáng 9/4, thông qua xà lan, một xe tải đông lạnh chở khoảng hơn 20 thi thể được nhìn thấy đã lên đảo.

Trước khi chôn cất, người chết được bọc trong các túi đựng thi thể và đặt trong các quan tài bằng gỗ thông, tên người chết được viết trên các nắp quan tài. Các quan tài sau đó được chôn ở các rãnh dài và hẹp do các máy móc đào sẵn.

“Họ đã đào thêm hai rãnh lớn để đề phòng”, ông Kersten cho biết và nói thêm rằng ứng phó với tình trạng số người chết tăng mạnh, chính quyền địa phương đã thuê lao động hợp đồng làm công việc chôn cất. “Vì lý do cách ly xã hội và lý do an toàn, nên trong giai đoạn bùng phát dịch, các tù nhân không tham gia hỗ trợ việc chôn cất”, ông cho biết thêm.

Cũng theo ông Kersten, hòn đảo có thể được sử dụng làm điểm tập kết tạm thời nếu số ca tử vong tại New York tăng vọt, các nhà xác trong thành phố quá tải.

Trong khi đó, đảo Randall ở phía nam đảo Hart hiện được sử dụng làm bãi đỗ cho hàng chục xe tải đông lạnh sẵn sàng triển khai bên ngoài các bệnh viện của thành phố để tiếp nhận thi thể.

Các nhà xác ở New York phải làm việc hết công suất. (Ảnh minh họa: Reuters)

New York hiện là tâm dịch Covid-19 ở Mỹ. New York Post dẫn số liệu từ chính quyền thành phố cho biết, trong ngày 9/4, thành phố này ghi nhận thêm 518 người chết vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch này tại đây lên 4.778 ca.

Tính chung cả bang New York, hôm qua địa phương này ghi nhận kỷ lục gần 800 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại bang này lên hơn 7.000 ca.

Số ca tử vong tăng nhanh khiến các nhà xác trong thành phố gần như quá tải. Tại một số bệnh viện, các xe tải đông lạnh đã được triển khai bên ngoài bệnh viện, đóng vai trò là nhà xác tạm.

Ông Mark Levine, ủy viên thuộc hội đồng thành phố New York và là chủ tịch ủy ban y tế của hội đồng thành phố, đã đề xuất chôn cất thi thể các bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở công viên trong bối cảnh các nhà xác trong thành phố đang phải làm việc hết công suất.

Đồ họa cho thấy vị trí đảo Hart. (Ảnh: DM)







