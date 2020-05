Danh tính nghi phạm nổ súng bắn đối thủ đầy thương tích ở Hải Phòng

Tối 26/5, Thượng tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), cho báo NLĐ biết Công an huyện đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng công an TP Hải Phòng tập trung truy bắt nghi phạm nổ súng bắn đạn hoa cải khiến anh M.V.T. (SN 1991, ngụ tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) bị thương. Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Tuấn (SN 1999, ngụ tại thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng).

Cụ thể, sự việc xảy ra vào hồi 22h08 ngày 25.5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng (khu 7, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1999, ở thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) dùng một khẩu súng (nghi dạng súng hoa cải) bắn M.V.T (sinh năm 1991, ở thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng Hải Phòng).

Hậu quả, nạn nhân M.V.T bị thương vùng cổ, mặt và đầu được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Nghi phạm sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ảnh minh họa

Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Hải Phòng. Khoảng 19h10 ngày 19/4, tại khu vực chợ Đôn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng xảy ra vụ nổ súng vào một nhà dân.

Theo đó, khi anh Trần Minh Quyền (20 tuổi) đang cùng vợ và con ngồi trong phòng khách thì bất ngờ xuất hiện 2 - 3 người đi ôtô đến trước cửa nhà. Một người trong nhóm này rút ra khẩu súng ngắn (nghi súng bắn đạn hoa cải) bắn vào trong nhà. Tiếng nổ lớn làm cánh cửa kính bị vỡ, may mắn không có người nào bị thương.

Sau khi nổ súng, nhóm người trên liền lên xe rời khỏi hiện trường đi về hướng ngã tư đường Thiên Lôi - Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân có thể do Quyền nợ tiền cá độ bóng đá.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: Đời sống Plus