Đánh giá ĐTM dự án của Sơn An Hương Sơn tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 18/4/2021 có quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án “Đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Phố Châu, huyện Hương Sơn” của CTCP Sơn An Hương Sơn.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 cho CTCP Sơn An Hà Tĩnh (tiền thân của CTCP Sơn An Hương Sơn).

Theo quyết định 2320, dự án có diện tích 88.515m2, vốn đầu tư 77,2 tỷ đồng, tiến độ triển khai từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2019. Tháng 11/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn chấp thuận gia hạn thời gian triển khai dự án thêm 12 tháng, tức chậm nhất là đến ngày 30/4/2020 phải hoàn thành.

Đầu tháng 9/2019, Công ty Sơn An Hương Sơn đã tổ chức lễ khởi công dự án. Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của Nhadautu.vn, dự án hiện nay mới hoàn thành được một số hạng mục.

Xen giữa là nhiều lần thay đổi quy mô dự án.

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch 1/500 ngày 9/4/2018, diện tích dự án giảm về còn 63.041,81m2. Tới Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 27/3/2020, vốn đầu tư của dự án được nâng lên 158,5 tỷ đồng; tiến độ dự án tiếp tục được lùi thêm 2 năm, về cuối tháng 4/2022.

Dữ liệu của Nhadautu.vn thể hiện, CTCP Sơn An Hương Sơn được thành lập năm 2012, đóng trụ sở tại Biên Hoà, Đồng Nai, do ông Nguyễn Khắc Sơn (SN 1975) làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hải Luân (SN 1963) làm Giám đốc.

Tình hình kinh doanh của Sơn An Hương Sơn không quá ổn định. Doanh nghiệp này đạt doanh thu gần 12 tỷ đồng, lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng năm 2018, trước khi báo lỗ 3,6 tỷ đồng năm 2019, với doanh thu giảm nhẹ về 11,6 tỷ đồng. Năm 2017, Sơn An Hương Sơn không phát sinh kết quả kinh doanh. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của doanh nghiệp là 74,2 tỷ đồng.

Ngoài Sơn An Hương Sơn, ông Nguyễn Khắc Sơn còn sở hữu một số doanh nghiệp tại Đồng Nai và Hà Tĩnh, trong đó nổi bật nhất là CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Sơn An (Biên Hoà, Đồng Nai). Tới cuối năm 2019, đơn vị này có tổng tài sản 207,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 89,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh cũng là một vấn đề đáng lưu tâm khi Đô thị Sơn An ghi nhận lỗ thuần 8,7 tỷ đồng, với doanh thu 59,6 tỷ đồng trong năm 2019.

