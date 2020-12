Đang nuôi con nhỏ vẫn đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 21/12, Công an CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương (SN 1987, TP Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Lê Thị Phương tại cơ quan điều tra.

Theo đó, ngày 16/11/2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tố giác tội phạm của 3 công dân gồm: Anh Dương V.Q (SN 1979, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh); Trần H.Đ (SN 1989, trú tại TP Hà Tĩnh) và ông Trần H.L (SN 1966, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với nội dung tố giác chị Lê Thị Phương có hành vi: Thuê xe ô tô tự lái của một số cá nhân trên địa bàn huyện Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh rồi mang đi thế chấp vay tiền hoặc làm tin đối với các khoản vay nợ trước đó, lừa góp vốn mua xe ô tô để lấy tiền trả nợ.

Qúa trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Lê Thị Phương vừa mới sinh con, chưa có việc làm ổn định. Trong lúc đó Phương đang nợ tiền chi trả cho công nhân làm công trình, trả tiền thuê xe ô tô, do đó Phương đã nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái mang đi thế chấp, đưa ra thông tin gian dối góp vốn mua xe ô tô để chiếm đoạt tiền trả nợ.

...

Thực hiện kế hoạch của mình, ngày 13/8, Lê Thị Phương liên hệ với anh Dương V.Q đặt vấn đề thuê xe ô tô tự lái, đến khoảng giữa tháng 8/2020, Phương nảy sinh ý định mang xe ô tô trước đó thuê của anh Dương V.Q đi thế chấp vay tiền. Qua một số bạn bè Phương liên hệ với anh Cao X.T (SN 1977, trú tại huyện Hương Khê) đặt vấn đề thế chấp xe ô tô vay tiền, anh X.T đồng ý sẽ cho vay 280 triệu đồng. Nhân được số tiền 280 triệu đồng, Phương nộp vào tài khoản ngân hàng để chuyển trả nợ cho người khác.

Tiếp tục với thủ đoạn lừa đảo, khoảng đầu tháng 8/2020, qua một số bạn bè Lê Thị Phương biết ông Trần H.L. Phương giới thiệu là GĐ Công ty TNHH Hoàng Nguyên đang có mối cho thuê xe ô tô tự lái ở Formosa và bàn bạc với ông H.L mua xe ô tô để cho thuê 14 triệu đồng/tháng. Ông H.L đồng ý và cùng Phương rút 440 triệu đồng từ sổ tiết kiệm của mình nộp vào tài khoản của Phương tại ngân hàng Vietcombank. Sau khi lừa được ông H.L, Phương sử dụng số tiền 440 triệu đồng đó trả nợ cho công nhân, trả tiền lãi cho một số cá nhân, trả tiền nợ vật tư hết.

Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020, đối tượng Lê Thị Phương đã lừa của các nạn nhân là 1,2 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đề xuất áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Lê Thị Phương vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus