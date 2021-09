Đang đi dạo bị công an đưa về phườn, cô gái tuyên bố: "Em khôngg mặc áo ngực, em phải về thay quần áo đã"

Từ khi Hà Nội phát sinh ổ dịch mới có diễn biến phức tạp, tại các quận, huyện, tinh thần cảnh giác với Covid-19 của nhân dân được đẩy cao thêm. Phần lớn người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình, hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết; nhiều chốt kiểm soát, chốt bảo vệ vùng xanh được lập ra để siết chặt hơn công tác bảo vệ.

Vậy mà, vẫn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực sự nghiêm túc chấp hành. Khi bị xử lý, có người gây hấn, tấn công lực lượng chức năng, có người lại "lươn lẹo" nghĩ ra 1.001 lý do để viện cớ, bao biện cho sự vi phạm của mình.

Mới đây, một cô gái bất ngờ nổi (tai) tiếng trên MXH, khi clip ghi lại cảnh cô đối đáp với công an thu về hơn 3 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng. Theo đó, cô gái được mời về phường xử lý vi phạm hành chính vì ra đường mà không nêu được lý do cần thiết hay giấy tờ chứng minh. Dù không có hành vi chống đối, nhưng cô gái lại có cách đối đáp và lý do... hỡi ơi.

Khi được yêu cầu về phường để lập biên bản xử phạt, cô gái nói: "Em về mặc quần áo đã, rồi em sẽ đi, được không ạ?". Lúc này, cô mặc váy hồng khá lịch sự, đeo khẩu trang nghiêm chỉnh. Chiến sĩ công an cho rằng việc để cô về nhà thay đồ là không cần thiết. Lúc này, cô hơi gắt gỏng: "Em không mặc áo ngực".

Chiến sĩ công an ôn tồn giải thích: "Bây giờ anh mời em về phường, không cần phải mặc quần áo gì nữa. Mặc như thế này là đàng hoàng lịch sự rồi" nhưng cô nhất định không chịu. Cô nàng còn hờn dỗi "mặc cả" rằng, cô nhất định phải về nhà thay đồ rồi mới đi, còn không thì thôi.

Sau một hồi thuyết phục bất thành, các chiến sĩ công an đành nhượng bộ, yêu cầu ngồi sau xe một chiến sĩ để anh này đưa về tận nhà cho cô mặc quần áo đàng hoàng. Lúc này, cô gái váy hồng đứng lên và bảo: "Em có chân có tay, em tự về".

Cuộc đối thoại này, đặc biệt là chi tiết "Em không mặc áo ngực" mà cô gái nói đã làm nhiều người choáng váng. Dân mạng, người tin thì bênh rằng, cô không bất hợp tác, mà chỉ ngại một chút khi trang phục chưa chỉn chu mà lại phải đến làm việc tại phường, nhiều người nhìn ngó không hay.

Người lại vặn vẹo:

- Nhỡ về nhà lại cố thủ ở trong thì mệt lắm. Sao lúc đi ra đường chị không mặc sẵn áo ngực vào, để lúc công an hỏi thì lại bảo phải về thay đồ? Đi long nhong ngoài đường thì không ngại ư?

- Ủa có phải đang nói chuyện với người yêu hay sao mà đang nói chị quay ra hờn dỗi vậy?

Một tài khoản mạng trùng tên, tự nhận là cô gái trong clip thậm chí đã bình luận trong một đường link chia sẻ clip, cho rằng cô hiểu mình vi phạm, xin nộp phạt ngay nhưng công an mời về phường lập biên bản. Cô cho rằng mình muốn thay đồ nghiêm túc khi làm việc với công an chẳng có gì sai để bị chỉ trích, chế giễu.

Lời giải thích được cho là từ "chính chủ" trong video có gần 3 triệu lượt xem



Danh tính của cô gái chưa được xác minh, nhưng địa điểm diễn ra vụ việc là ở cổng làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quận này hiện đang khá an toàn với Covid-19.

