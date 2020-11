Đàn gà cả vạn con chết trong biển nước, dân trắng tay sau lũ

Bơi đến kiệt sức để cứu gà trong lũ

Nhìn số gà ít ỏi còn sót lại, anh Nguyễn Duy Điệp (trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) xót xa: “Tất cả vốn liếng, tiền vay mượn giờ coi như mất trắng. Đêm đó, lũ lên nhanh lắm, tôi đã bơi đến kiệt sức nhưng vẫn không cứu được bao nhiêu. Cả vạn con gà đã bị nhấn chìm chết trong nước lũ, số còn lại ướt sũng giờ cũng chết gần nửa. Thế là mất hết rồi”.

Khu vực trang trại của anh Điệp đã ngập trong biển nước.

Cách đây 4 năm, Điệp quyết định học hỏi rồi vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà. Có được những thành công đầu tiên, đầu năm 2020 anh quyết định gom góp toàn bộ vốn liếng, vay mượn thêm để mua 15.000 gà giống về nuôi, tận dụng đất trống trong trang trại anh đào ao nuôi thêm 5.000 cá chim. Đến cuối tháng 10 năm nay gà đã đạt trọng lượng 2,5kg/1 con, cả đàn còn lại khoảng 13.000 con, dự kiến ít tuần nữa là sẽ xuất bán.

Biết bao công sức chăm sóc, chưa kịp vui mừng thì trận lũ kinh hoàng kéo đến. Tối 29/10, anh Điệp ra chuồng gà kiểm tra như thường lệ, ngoài trời vẫn mưa xối xả không ngớt, lo lắng nên anh ngủ lại trang trại để phòng trường hợp bất trắc. Gần 12 giờ khuya, nước lũ ập về bao phủ trại gà. Nước dâng nhanh tràn vào chuồng gà, lúc này gà nháo nhác dẫm đạp lên nhau. Anh Điệp vội quanh mang đồ đạc bỏ vào trong trong chuồng cho gà đứng lên tránh nước. Nhưng chỉ một lát sau thì nước ngập sâu nửa chuồng gà. Nước vẫn tiếp tục dâng lên.

Nước lũ nhấn chìm tất cả, gà chết ngay trong chuồng.

Lúc này, anh dầm mình trong nước mỗi lần bắt được khoảng 5 con gà rồi mang lên khu đất đang ráo nước cạnh chuồng gà. Cứ như vậy, trong đêm anh như một con thoi, lội từ chuồng gà đến khu đất không ngừng nghỉ để cứu gà. Gần 3 giờ sáng, anh trai cùng một số bạn bè của anh Điệp có mặt tiếp sức cứu gà.

Anh Điệp nhớ lại: “Nước ngập quá sâu nên chỉ có cách bắt từng con đem đi, mỗi lần như vậy gắng lắm cũng chỉ xách được chừng 5 con. Khi cứu được vài ngàn con ra ngoài thì ai cũng kiệt sức, bỏ cuộc. Gà cũng đã chết nổi trắng chuồng”.

Người dân đến mua gà ủng hộ anh Điệp sau trận lũ kinh hoàng.



Sáng 30/10, một số người khác vào hỗ trợ anh Điệp cứu gà. Trước khi chuồng gà bị nước lũ nhấn chìm, đoàn đã cứu được chừng 5.000 con gà và hỗ trợ anh Điệp đưa đến một số nhà dân chưa bị ngập nước gửi tạm. “Mưa ướt, lạnh nữa nên số gà cứu được cũng đã chết gần 1 nửa. Giờ mất trắng, mất sạch cả rồi” - anh Điệp xót xa nói.

Trắng tay sau 1 đêm

Những ngày qua, hình ảnh người đàn ông trung tuổi một mình ngồi bệt bên đường, đăm chiêu nhìn vào biển nước mênh mông được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa. Biển nước đục ngầu ấy vốn là trang trại nuôi tôm, vịt trị giá gần cả tỷ đồng sắp đến ngày thu hoạch của vợ chồng chị Nguyễn Thị Bình (43 tuổi, trú tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương).

Lũ đã cuốn đi tất cả, giờ đây anh Điệp lại trắng tay.

Chị Bình cho biết, năm nay, hai vợ chồng quyết định vay thêm 500 triệu đồng để đầu tư mua tôm giống, vịt đẻ để phát triển mô hình mới. Vịt và tôm đều đã đạt cân nặng, họ dự kiến sẽ bán đại trà trong nửa tháng tới.

Chiều 30/10, mưa lớn, hai vợ chồng vội chạy ra khu vực nuôi tôm và trang trại vịt để kiểm tra, nhưng không có hiện tượng bất thường. Khoảng 17 giờ cùng ngày thì nước lũ bất ngờ ập về, dâng nhanh đã cuối trôi hết tôm, đàn vịt 2.000 con cũng bị trôi gần hết giờ chỉ sót lại khoảng 500 con. Tất cả đã mất hết, trận lũ đã để lại cho gia đình chị một số nợ khổng lồ. Thấy tình cảnh khó khăn, nhiều bà con đã đến kêu gọi mua vịt ủng hộ khiến 2 vợ chồng rất xúc động.

Hôm nay nước lũ đã rút, anh Nguyễn Đình Nhàn (trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tranh thủ dọn dẹp chuồng trại. Tại đây số gà chết vẫn còn nằm ngổn ngang quanh chuồng trại.

Số gà còn sót lại cũng bắt đầu chết.

Trang trại của anh Nhàn lớn nhất nhì trong vùng, chỉ sau một trận lũ, người đàn ông này lại rơi vào cảnh trắng tay. Hơn 10.000 con gà đến ngày xuất chuồng chết sạch chỉ sau khoảng 1 giờ.

Anh Nhàn chia sẻ: “Đáng lẽ hôm nay bắt đầu xuất bán rồi, nhưng giờ gà chết sạch, xót xa lắm. Nhưng thiên tai bất khả kháng mà, tránh sao được. Nhìn nhiều nơi nhà cửa tan hoang, người chết thì mình vẫn còn may mắn. Còn người là còn của, mong mọi chuyện nhanh qua để làm lại”.

Khoảng 1 vạn con gà tại trang trại của anh Nhàn cũng đã chết sạch sau 1 đêm.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến 4 người chết, 3 người mất tích, 3 người bị thương, 19.865 ngôi nhà bị ngập, 6 ngôi nhà bị đổ sập; gần 900 ngôi nhà bị hư hỏng và bị ảnh hưởng do sạt lở đất, số hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất gồm 3.911 hộ, hơn 6.000 ha diện tích thủy sản và 885 ha diện tích lúa bị ngập, gần 9.260 a hoa màu, bị thiệt hại nặng nề, hơn 550 ha cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy đổ; hơn 71 nghìn con gia cầm và 400 con gia súc bị cuốn trôi.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân Trí