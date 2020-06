Dàn cảnh bắt cóc gia đình doanh nhân trên cao tốc, cướp 35 tỉ đồng

7 nghi can bị bắt và súng dùng để đe dọa gia đình doanh nhân A. (ảnh nhỏ)

ẢNH: NGỌC LÊ



Sau khi dàn cảnh bắt cóc, lấy được 35 tỉ đồng, bọn cướp ép nạn nhân gọi điện về cho người thân chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví điện tử để bọn chúng có thể chiếm đoạt tiếp nhưng bất thành, nên thả người ở khu vực vắng vẻ rồi bỏ trốn.

Hôm qua 21.6, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã bắt khẩn cấp 7 nghi can trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh, TP để điều tra hành vi "cướp tài sản". Các nghi can bị bắt gồm Hồ Ngọc Tài (31 tuổi) và Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, ngụ Quảng Nam), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi), Bùi Quang Chung (24 tuổi) và Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi can thừa nhận cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch dàn cảnh vụ cướp, mỗi người một nhiệm vụ riêng và không có người cầm đầu.

Thủ đoạn tinh vi, hết sức nguy hiểm

Theo điều tra ban đầu của công an, buổi trưa giữa tháng 5.2020, doanh nhân A. (ngụ TP.HCM) lái ô tô từ Lâm Đồng về TP.HCM, trên xe có vợ và con gái mới vài tháng tuổi. Khi đến đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai), xe của ông A. va chạm với một ô tô khác nên ông xuống xe để giải quyết. Lập tức, có 3 ô tô khác trờ tới, bao vây xe của gia đình ông A.; đồng thời hơn 10 người nam cầm súng, dao, kim tiêm dính máu ập tới khống chế, bịt mắt bắt ông này đưa lên một ô tô rồi chở đi. Vợ con ông A. bị đưa lên một ô tô khác. Ô tô của gia đình nạn nhân cũng được nhóm này cử người lái theo sau, chạy trên cao tốc hướng về TP.HCM.

Trên đường đi, ông A. bị băng nhóm trên đánh đập dã man, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử, nếu không sẽ giết vợ, tiêm máu chứa HIV vào bé gái. Lo sợ cho tính mạng của vợ con, ông A. đã cung cấp tài khoản, mật khẩu ví điện tử để băng nhóm này chuyển tổng cộng khoảng 35 tỉ đồng vào tài khoản của bọn chúng. Sau khi cướp được tiền, băng cướp tiếp tục ép ông A. gọi điện về cho người thân yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví điện tử để bọn chúng có thể chiếm đoạt tiếp. Tuy nhiên, trong lúc bị uy hiếp, ông này đã la lớn "đừng đánh nữa" khiến người ở nhà sinh nghi nên dừng mọi giao dịch.

Khoảng hơn hai giờ đồng hồ trên cao tốc, băng cướp đánh đập, ép buộc người chồng không được nên đã bỏ lại gia đình nạn nhân ở khu vực vắng người tại Q.2 (TP.HCM) rồi tất cả tẩu thoát.

Nhận được tin báo tố giác tội phạm, C02 xác định đây là băng cướp có thủ đoạn tinh vi, hết sức nguy hiểm nên báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, đã trực tiếp chỉ đạo với Phòng 6 (Phòng Trọng án) C02 làm chủ công điều tra.

Truy dòng tiền để bắt các nghi can

Để bắt được băng cướp nói trên, Phòng 6 đã truy tìm dòng tiền từ ví điện tử của nạn nhân đã đi đâu và tìm ra được chủ tài khoản nhận 35 tỉ đồng. Từ đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, C02 tìm và bắt khẩn cấp 7 nghi can tham gia vụ cướp trên. Các nghi can khai nhận, do đầu tư kinh doanh thất bại và cho rằng ông A. là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại đó nên đã thuê giang hồ, thám tử tư, dựng kịch bản vụ cướp. Sau khi cướp được 35 tỉ đồng, chúng chia nhau tiêu xài.

Tang vật bị băng cướp vứt trên đường tẩu thoát ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



Theo công an, nghi can Mai Xuân Phốt là thám tử tư có nhiệm vụ điều tra gia đình của doanh nhân A. Biết rõ việc tiếp cận gia đình doanh nhân này ở nơi đông người rất khó nên nhiệm vụ của “thám tử” là làm sao xác định được vị trí chính xác của gia đình này để chặn lại và cướp. Hơn nửa tháng theo dõi, Phốt xác định chính xác cách di chuyển, vị trí ô tô trên đường của gia đình ông A. nên cung cấp cho băng nhóm của mình. Những nghi can còn lại thuê giang hồ ở nhiều địa phương, tập trung tại khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1) bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện vụ cướp.

Sau khi bàn bạc, băng nhóm này huy động 3 ô tô, nhiều hung khí, súng (bắn đạn bi sắt), kim tiêm dính máu... nhằm đe dọa, khủng bố tinh thần nạn nhân, đồng thời chọn thời điểm buổi trưa ông A. cùng vợ con đi Lâm Đồng về để ra tay tại khu vực vắng vẻ là đường dẫn lên cao tốc thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Phòng 6, đây là băng cướp có tổ chức, cực kỳ tinh vi và manh động, nhiều khả năng đã gây ra nhiều vụ khác trên nhiều tỉnh, TP khác nhau. Hiện C02 khẩn trương truy bắt những nghi can còn lại trong băng cướp này.

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: Báo Thanh Niên