Dẫn bố chồng đến tận nhà nghỉ đánh ghen, cô con dâu tuyên bố thẳng thừng: "Đây mới 1 tiếng thôi, chúng nó vần nhau 3 tiếng rưỡi"

Sự không chung thủy trong tình yêu và hôn nhân dẫn đến hàng loạt câu chuyện khó tin. Những pha đánh ghen gây chú ý nhất mạng xã hội cũng đến từ hành động ngoại tình như thế.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh bắt gian tại trận gây chú ý. Đặc biệt nhất là “tổ hợp” những người bắt quả tang. Theo đó, con dâu đã dẫn theo bố chồng của mình đến nhà nghỉ.

Trong đoạn clip, hai nhân vật sai trái đứng im. Ông bố ngồi trên giường ngao ngán nhìn tình cảnh. Cô vợ của “nam chính” thì đang liên tục lên án chuyện ngoại tình này.

“Đây, bố chồng tương lai của mày đấy”, cô vợ lên tiếng giới thiệu mỉa mai với tiểu tam.

Ông bố sau câu nói đó thì tỏ ra bức xúc: “Tôi không có con như thế”.

Người vợ vẫn tiếp tục hỏi tội: “Mày cặp với chồng tao lâu chưa? Nói thật đi tao biết rồi đấy, mấy tháng rồi chưa đúng à? Chúng mày đi đâu làm gì tao biết hết. Nhờ mày mà chồng tao cũng biết thêm nhiều trò lắm đấy? Chúng mày vần nhau hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ".

Diễn biến tiếp theo của vụ việc được quay lại trong đoạn clip ngắn gọn dưới đây:

Your browser does not support the video tag.

...

Vợ dẫn bố chồng đi đánh ghen

Cảnh đánh ghen khiến người ta cảm thấy buồn cho ông bố. Tự nhiên ông lại trở thành nhân vật đi giải quyết vụ việc do con trai mình làm ra. Đến mức, ông phải tuyên bố không có đứa con nào như thế nữa.

Nhiều dân mạng đã đưa ra bình luận sau khi xem xong vụ việc. Đa số đều cho rằng, người đàn ông không chung thủy thì tốt nhất nên đường ai nấy đi. Đánh ghen hay làm ầm ĩ cũng chẳng thể giải quyết vấn đề. Một số ý kiến của dân mạng như sau:

"Kết hôn chẳng ai muốn hôn nhân tan vỡ hết cả, thật sự căm hận những người coi thường gia đình như thế này. Tội nghiệp ông bố phải đi theo chân giải quyết mọi chuyện".

"Không phải mỗi ông bố mà có lẽ bậc phụ huynh nào trong trường hợp này cũng sẽ từ chối nhận con luôn. Ngoại tình khiến bố phải ra mặt giải quyết cùng con dâu, nghĩ thôi đã thấy xấu hổ hộ".

Không rõ đoạn clip này được quay lại từ lúc nào. Tuy nhiên hiện tại nó đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội!

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc