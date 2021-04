Đâm vào cổng chào, xe container bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Your browser does not support the video tag.



Clip xe container bốc cháy sau khi đâm vào cổng chào thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Sáng 18/4, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một chiếc xe container cháy rụi trong đêm.

Chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt sau khi đâm vào cổng chào (ảnh cắt từ clip).

Theo đó, vào khoảng 3h20 sáng ngày 18/4, chiếc xe container BKS: 89C - 047.20 kéo theo rơ-moóc BKS: 89R - 000.85, do tài xế Chu Văn Tuấn (SN 1983) điều khiển di chuyển trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa phận cổng chào thị xã Bỉm Sơn, chiếc xe container bất ngờ mất lái rồi đâm vào cổng chào. Hậu quả, cả chiếc xe và cổng chào bốc cháy nghi ngút, tài xế bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Dân Trí