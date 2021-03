Đâm người phụ nữ trọng thương trong đêm rồi quay lại hiện trường nghe ngóng

Ngày 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Quế Sơn đang tạm giữ nghi can Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn) để làm rõ hành vi "Cướp tài sản" và làm rõ dấu hiệu "Giết người" của đối tượng này.

Đối tượng Nguyễn Tấn Trung tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Quế Sơn)

Theo điều tra ban đầu, tối 3/3, sau giờ làm tăng ca, bà Nguyễn Thị H. (42 tuổi, trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chạy xe máy về nhà. Khi đến đoạn qua xã Quế Thuận (huyện Quế Sơn) bà H. bị đối tượng Trung chặn lại.

Tại đây, Trung yêu cầu bà H. đưa tiền nhưng bà nói không có. Lúc này, Nguyễn Tấn Trung thấy một xe máy chạy chiều ngược lại, sợ bị phát hiện nên y rút dao dài 20cm đâm 2 nhát vào người bà H.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, một số người đi đường chạy đến thì tên Trung phóng xe bỏ chạy. Bà H. được đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu do vết thương nặng.

Sau khi gây án, Trung cất con dao và điều khiển xe máy bỏ chạy. Sau đó, Trung chạy xe đến hiện trường, phát hiện nhiều người theo dõi nên tiếp tục bỏ về nhà và giấu con dao ở bếp. Công an huyện Quế Sơn đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Qua sàng lọc, lực lượng công an xác định Nguyễn Tấn Trung là người gây án nên mời về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Người nhà của bà H. cho biết, hiện sức khỏe của bà vẫn còn yếu và đang thở máy. Bà H. bị vết thương thấu ngực, bụng và tràn máu màng phổi.

Được biết, bà H. đang làm công nhân may, còn chồng là thợ xây, gia cảnh của hai vợ chồng bà khá khó khăn. Vợ chồng bà H. hiện có 4 người con, con đầu học lớp 8 và con út học mẫu giáo.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân Trí