Đại úy, Phó công an xã ở Tây Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

Di ảnh đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó Trưởng Công an xã Phước Thạnh, H.Gò Dầu (Tây Ninh) ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH CUNG CẤP

Tối 11.8, Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin về trường hợp đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, H.Gò Dầu hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Đoàn Văn Vũ Em, Trưởng Công an H.Gò Dầu, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh, UBND H.Gò Dầu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã Phước Thạnh đã thành lập tổ thường trực và các tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo. Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh (sinh 1989), Phó trưởng Công an xã được phân công làm tổ phó tổ truy vết.

Từ ngày 21 đến 28.7, đại úy Minh đã tiến hành truy vết 6 trường hợp F1 và phối hợp với Trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp công nhân Công ty Billion (khu công nghiệp Phước Đông-Bời Lời) về địa phương.

Ngày 29.7, sau khi test nhanh có kết quả dương tính với Covid-19, đại úy Minh được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H.Bến Cầu. Do có các triệu chứng sốt, ho, đau đầu và khó thở nên đến ngày 7.8, đại úy Minh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị và được hỗ trợ thở máy.

Ngày 8.8, kết quả xét nghiệm lần 1 của đại úy Minh âm tính, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt hơn. Tuy nhiên, đến sáng 11.8, triệu chứng bệnh của đại úy Minh trở nặng. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng đại úy Minh đã hy sinh lúc 10 giờ 40 ngày 11.8 tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Cũng theo Công an H.Gò Dầu, linh cữu đại úy Minh sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Sơn Trang Tiên Cảnh (H.Hòa Thành, Tây Ninh).

Tác giả: Giang Phương

Nguồn tin: Báo Thanh Niên