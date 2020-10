Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh rút ngắn để đối phó bão số 7

Tàu thuyền vào neo đậu tại cảng Cửa Lò, Nghệ an tránh bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 13-10, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết do tình hình thời tiết có diễn biến phức tạp từ cơn bão số 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong 3 ngày, từ 13h30 chiều 14-10 và bế mạc vào 17h ngày 16-10.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 14-10 đến trưa 17-10.

Hà Tĩnh được dự báo là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7 đang di chuyển nhanh vào đất liền.

Đến sáng 13-10, nước lũ tại các xã bị cô lập ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cũng đã bắt đầu rút khi lượng mưa đang giảm dần. Chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng để dọn dẹp công sở, trường lớp để đón học sinh trở lại trường.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 5 xã ở huyện Hương Khê bị chia cắt gồm: Hương Thủy, Hương Giang, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hương Liên. Mưa lũ cùng gây thiệt hại hơn 250ha ngô, rau màu của người dân.

Tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ban ngành và địa phương về công tác ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa, lũ, ông Lê Đình Sơn - bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - yêu cầu trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đi dự đại hội cần phân công công việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho người ở nhà để chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ.

"Yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị phải tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với thiên tai, tránh để thiệt hại về người và tài sản trong mưa lũ", ông Sơn chỉ đạo.

Nghệ An kêu gọi gần 4.000 tàu thuyền vào bờ tránh bão

Được dự báo là một trong những địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 7 nên tỉnh Nghệ An đã kêu gọi gần 4.000 tàu thuyền cùng hơn 19.000 lao động đánh bắt hải sản trên biển khẩn trương vào các khu vực tránh trú bão an toàn.

Sáng 13-10, UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng có công điện khẩn gửi các địa phương theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trước dự báo là địa phương có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ nhỏ đã tích đầy nước do địa phương quản lý đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

