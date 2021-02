Đại gia bí ẩn thuê ông Đoàn Ngọc Hải phục vụ người nghèo 30 phút, trả công 60 triệu đồng

Ngày 23/2, đại diện quán cơm 5.000 đồng dành cho người nghèo TP Huế (101A Hồ Đắc Di, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận việc ông Đoàn Ngọc Hải đã đến quán và phục vụ cơm trưa cho người có hoàn cảnh khó khăn tại đây trong 30 phút.

Theo đó, việc phục vụ tại quán là do ông Hải nhận lời đề nghị của 1 đại giá bí ẩn, người đang là mạnh thường quân của quán ăn 5.000 đồng của TP Huế. Số tiền công mà ông Hải nhận được trong 30 phút làm việc tại quán là 60 triệu đồng.

"Ông Hải từng có mong muốn sẽ làm việc ở một nhà hàng hoặc khách sạn trong 6 giờ để có 60 triệu đồng nhằm xây dựng 1 căn nhà cho trường hợp khó khăn tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang).

Chúng tôi biết mong muốn đó nên đã nhờ ông Hải phục vụ cơm tại quán cho người có hoàn cảnh khó khăn để có được số tiền 60 triệu đó. Tất cả đều vì mục đích tốt, giúp đỡ người khó khăn", đại diện quán cơm 5.000 đồng cho biết.

Người có hoàn cảnh khó khăn tại quán cơm 5.000 đồng ở Huế



Trên Facebook cá nhân "Đoàn Ngọc Hải", ông Hải cũng đăng thông tin xác nhận sự việc. Cụ thể, Facebook "Đoàn Ngọc Hải" cho hay: "Tôi vừa nhận được lời đề nghị 11 giờ trưa mai, tôi sẽ làm người phục vụ bàn ăn của một quán cơm cho người nghèo 101 Hồ Đắc Di, thành phố Huế với thời gian 30 phút.

Tôi sẽ có số tiền công là 60 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo ở Mèo Vạc. Tôi sẽ làm và làm thật tốt để xứng đáng tấm lòng mà họ đã tin tưởng và bỏ ra giúp đời".

Ông Hải tự tay lấy cơm, thức ăn cho khách tại quán

Theo ghi nhận vào khoảng 11h, ông Hải có mặt tại quán ăn. Tại đây, ông Hải đã có những chia sẻ về hành trình thiện nguyện của mình. Đồng thời, ông Hải cho biết, trong chuyến đi đến tỉnh Thừa Thiên Huế, ông đã tổ chức 5 điểm phát sữa tại huyện A Lưới với gần 6.000 hộp sữa dành cho trẻ em.

Ông Hải bày tỏ cảm kích với quán cơm 5.000 đồng tại TP Huế và cho rằng đây là việc làm rất thiết thực để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, học sinh.

Khoảng 11h30, ông Hải bắt tay vào phục vụ thực khách tại quán ăn. Cựu Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) trực tiếp lấy cơm, thức ăn, canh cho vào khay và trực tiếp đưa đến từng bàn ăn. Các thực khách khá ngạc nhiên khi được ông Hải phục vụ nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong 1 hoạt động thiện nguyện



Được biết, quán cơm 5.000 do cộng đồng có tấm lòng thiện nguyện ở Huế sáng lập nên, ra đời trên nền tảng của nhóm thiện nguyện ATM GẠO HUẾ.

Nhóm thiện nguyện ATM GẠO HUẾ trước đó hình thành trong đợt giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 tháng 4/2020. Hầu hết các thành viên nhóm là người tham gia tình nguyện phục vụ ở máy phát gạo tự động ở Huế. Quán cơm hoạt động hằng ngày và phục vụ vào buổi trưa với suất ăn đảm bảo với giá chỉ 5.000 đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải phục vụ quán cơm tại Huế

