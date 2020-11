Đại biểu đề nghị chuyển cảnh sát giao thông về Bộ Giao thông vận tải

Tách luật không làm tăng biên chế Giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng việc xây dựng Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông xuất phát từ việc Chính phủ xác định rõ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một bộ phận của trật tự an toàn xã hội thuộc Bộ Công an và thuộc trách nhiệm Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định nếu được Quốc hội thông qua sẽ không tăng biên chế và chi phí. Thủ tục hành chính cũng không tăng. Cũng theo ông Lâm, việc làm 2 luật ‘‘không phải là tách luật, chia quyền’’ bởi thực tế cùng sự phát triển của các mặt đời sống, quá trình làm luật càng ngày càng đi vào lĩnh vực cụ thể, càng cụ thể hóa các vấn đề cuộc sống. Ví dụ lĩnh vực đầu tư cũng chia thành Luật đầu tư, Luật đầu tư công; lĩnh vực khiếu nại, tố cáo cũng có hai luật khiếu nại và tố cáo riêng… '‘Hai luật này cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, đặc biệt là hai bộ Giao thông vận tải và Công an nhất trí cao, đảm bảo không làm ảnh hưởng lẫn nhau’’, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.