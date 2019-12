Đà Nẵng: 13 đối tượng dương tính ma túy tại karaoke Thảo My

Ngày 22/12, tin từ Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa phát hiện loạt đối tượng dương tính ma túy trong quán karaoke địa bàn.

Trước đó, lúc 0h cùng ngày, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về ra quân kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoạt động trên địa bàn, Công an huyện Hòa Vang đã tiến hành kiểm tra quán Karaoke Thảo My trên đường Phạm Hùng, thuộc địa phận thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Cơ sở karaoke Thảo My.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 13 đối tượng dương tính với ma túy. Trong đó, có 9 nam và 4 nữ giới.

Cũng tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 đĩa sứ có chứa chất tinh thể màu trắng trên mặt đĩa, 2 phần nhỏ nghi là thuốc lắc, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Nam nữ trẻ tuổi dương tính ma túy.



Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin