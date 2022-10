Cựu “vua địa chính” lấn chiếm đất công, khi công an mời làm việc xin trả lại hết

Khu vực ao do nhà nước quản lý nhưng ông Phước "khai phá" và nhượng lại cho ông Tướng - Ảnh: Đ.H

Cuối tháng 9-2022, chính quyền xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện khoảng 15.000m2 đất ao mặt tiền bờ biển ở khu vực sông Chùa, ấp Bình Hòa bị lấn chiếm bằng việc dựng chòi, lán, cắm biển "nuôi cá". Hồ sơ địa chính thể hiện khu vực này là suối và do UBND xã Bình Châu quản lý.

Người "nuôi cá" tại thời điểm trên là ông Trương Đình Tướng. Ông này khai nhận thời điểm dựng chòi, cắm biển nuôi cá là tháng 7-2022 và trình bày nguồn gốc đất là do ông Đặng Ngọc Phước (ngụ xã Bình Châu) nhượng lại.

Chính quyền đã chỉ đạo Công an xã Bình Châu mời ông Đặng Ngọc Phước (sinh 1969) lên làm việc. Sau khi làm việc với công an, ông Đặng Ngọc Phước đã có đơn xin trả lại đất.

Theo đơn, khu vực đất trên do ông Phước khai phá năm 2014, đến tháng 7-2022 thì làm giấy nhượng lại cho ông Trương Đình Tướng. Tuy nhiên khi được cán bộ công an giải thích ông Phước thấy việc mình "khai phá" là sai nên đã thu hồi toàn bộ giấy tờ sang nhượng gốc với ông Tướng và giao nộp cho công an. Ông Phước xin trả lại toàn bộ khu đất ao mà không yêu cầu bồi thường.

Chòi canh trong khu đất lấn chiếm trước khi tháo dỡ - Ảnh: Đ.H

...



Đến nay ông Trương Đình Tướng đã tháo dỡ chòi canh và không canh tác, khai thác trên khu ao được ông Đặng Ngọc Phước sang nhượng lại.

Lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, ngoài vụ việc trên ông Đặng Ngọc Phước còn có hành vi lấn chiếm hơn 5.000m2 đất ở nơi khác (cũng tại xã Bình Châu) và có hành vi xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Theo vị này, dù thửa đất nông nghiệp có nhà xây trái phép có "sổ đỏ" nhưng do nguồn gốc được cấp sổ không chắc chắn. Do đó huyện Xuyên Mộc đã giao ngành chức năng thanh kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Ông Đặng Ngọc Phước trước đây là cán bộ địa chính xã Bình Châu - từng nổi tiếng với biệt danh "vua địa chính". Năm 2004, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt ông này 20 năm tù về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tác giả: ĐÔNG HÀ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ