Cựu trưởng Công an Đồ Sơn có dấu hiệu chủ mưu nhận hối lộ cả tỉ đồng

Bị cáo Trần Tiến Quang - cựu trưởng Công an quận Đồ Sơn (hàng đầu trên bục khai báo) - được xác định đóng vai trò chủ mưu trong việc "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" và có dấu hiệu nhận hối lộ - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 21-7, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa - cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn - người làm đơn tố cáo hành vi vi phạm của lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn cùng nhóm thuộc cấp, vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

Tại tòa, ngoài bị cáo Trần Tiến Quang - cựu trưởng Công an quận Đồ Sơn - còn có 7 bị cáo khác từng là thuộc cấp của Quang.

Cụ thể các bị cáo gồm: Phạm Quang Tuấn - cựu phó trưởng công an quận, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT quận Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường - nguyên phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng - nguyên phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính; Đinh Đình Việt - nguyên đội trưởng Đội Điều tra hình sự; Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh và Vũ Hoàng Văn, đều là cựu cán bộ Đội Quản lý hành chính.

Tại phiên tòa, đại diện viện kiểm sát nhân dân (VKSND) đã đề nghị Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng tuyên hủy quyết định tách vụ án "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" và "đưa, nhận hối lộ", trả hồ sơ để điều tra, xét xử chung những hành vi phạm tội này của các bị cáo trong thời gian tới.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bị cáo Trần Tiến Quang - cựu trưởng Công an quận Đồ Sơn - giữ vai trò chính, là chủ mưu chỉ đạo toàn bộ việc thực hiện hành vi phạm tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" và có dấu hiệu động cơ vụ lợi, nhận hối lộ.

Theo đó, vào tối 12-11-2020 đến rạng sáng 13-11-2020, Đỗ Hữu Dũng gọi điện báo cáo đề xuất và được Trần Tiến Quang đồng ý cho kiểm tra hành chính quán karaoke Hải Sơn 86.

Sau khi tổ công tác kiểm tra, bị cáo Quang biết việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 có thu giữ được ma túy, có dấu hiệu của việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng lại chỉ đạo Phạn Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Cường và cán bộ cấp dưới làm sai lệch hồ sơ để giải quyết vụ việc theo hướng xử lý hành chính.

Đồng thời, Quang đã chỉ đạo Cường nhận tiền từ người quen và người nhà của một số "dân chơi" bị bắt giữ và chỉ đạo Cường chia số tiền trên.

Sau khi vụ việc có đơn tố cáo, Quang tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện, lập khống tài liệu hồ sơ vụ việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 để hợp thức hóa hồ sơ vụ việc nhằm đối phó việc thanh tra của Công an TP Hải Phòng.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong kết luận điều tra, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã điều tra nội dung tố cáo về việc nhận hối lộ của các bị can trong vụ án.

Kết quả điều tra đã xác định ngay sau khi ra đầu thú, Nguyễn Hữu Cường khai nhận được chỉ đạo của Trần Tiến Quang việc nhận tiền từ những của người quen và người nhà các đối tượng bị bắt tại quán karaoke Hải Sơn 86. Tổng số tiền Cường đã nhận là 1,07 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Cường đưa lại hết cho Trần Tiến Quang và được Quang chỉ đạo chia cho Nguyễn Thế Trung - phó viện trưởng Viện KSND quận Đồ Sơn 200 triệu đồng; Phạm Quang Tuấn 200 triệu đồng; Đội quản lý hành chính 100 triệu đồng; Đội điều tra tổng hợp 23 triệu đồng; Công an phường Hợp Đức 15 triệu đồng; Đội hình sự 18 triệu đồng; Trần Duy Hưng 5 triệu đồng để trả tiền mua hộp test ma túy; Đội giao thông 10 triệu đồng; Đội tổng hợp 2 triệu đồng và Cường được nhận 50 triệu đồng.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ