Cựu công an chủ mưu "tống tiền" 2 phó chủ tịch thị xã ở Thanh Hóa 25 tỉ đồng

TAND tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979); Lê Trần Sính (SN 1974); Lê Trần Tiến Đạt (SN 1998); Lê Doãn Tài (SN 1985); Phạm Văn Ân (SN 1988); tất cả cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

6 bị báo này liên quan tới vụ "tống tiền" 25 tỉ đồng đối với ông Hồ Đình Tùng và ông Trương Bá Duyên, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) hồi tháng 5-2020.

Lê Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Hưng

Vụ án sơ thẩm này đã được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử vào ngày 8-10, tuy nhiên sau đó đã hoãn.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Lê Xuân Hoàng (ngụ xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa) và Nguyễn Quốc Hưng (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) từng học cùng khóa với nhau tại Học viện An ninh (Bộ Công an). Sau khi ra trường, dù công tác ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm 2007, Lê Xuân Hoàng bị Tổng cục An ninh (Bộ Công an) kỷ luật với hình thức "Tước danh hiệu Công an nhân dân". Còn Nguyễn Quốc Hưng vì lý do cá nhân nên cuối năm 2017 đã xin ra khỏi ngành công an.

Sau Tết Nguyên đán 2020, Hưng nhờ Lê Xuân Hoàng tìm giúp việc làm ở huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Sau đó, Hoàng nói có công việc đơn giản mà nhanh có tiền là giả danh chủ doanh nghiệp tới phòng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn biếu tiền, quà rồi lén quay lại clip để tống tiền.

Sau đó, Hoàng lên kịch bản cùng bạn đi "tống tiền" lãnh đạo. Lê Xuân Hoàng chuẩn bị công cụ, phương tiện, chỉ đạo Hưng đóng vai chủ doanh nghiệp đến UBND thị xã Nghi Sơn gặp lãnh đạo, tạo lý do đưa tiền, quà và bí mật dùng thiết bị quay lén cảnh nhận tiền về đưa cho Lê Xuân Hoàng làm căn cứ viết thư đe dọa, tống tiền.

Hình ảnh nhóm Lê Xuân Hoàng dàn dựng đưa tiền cho ông Hồ Đình Tùng - ảnh cắt từ clip

...

Giữa tháng 5-2020, Hoàng phân công Lê Trần Tiến Đạt (là họ hàng cùng quê) 3 lần điều khiển ôtô chở Hưng từ TP Thanh Hóa tới UBND thị xã Nghi Sơn vào phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng (thời điểm đó là Phó chủ tịch UBND thị xã; hiện ông Tùng đã mất chức và vừa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 30 tháng tù liên quan tới tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ") và ông Trương Bá Duyên, hiện là Phó bí thư Thường trực thị xã Nghi Sơn (thời điểm đó là Phó chủ tịch thị xã).

Tại đây, Hưng giới thiệu là Phong, Giám đốc Công ty Trang Phong ở TP Thanh Hóa, đến nhờ giúp đỡ rồi đưa cho ông Hồ Đình Tùng 30 triệu đồng; ông Trương Bá Duyên 1 lạng cao động vật, 15 triệu đồng và 1.000 USD rồi bí mật dùng thiết bị quay lén quay lại cảnh nhận tiền về giao cho Lê Xuân Hoàng.

Có được video ghi lại cảnh 2 lãnh đạo nhận tiền, Hoàng soạn thư có nội dung đe dọa, yêu cầu ông Hồ Đình Tùng phải chi 5 tỉ đồng, ông Trương Bá Duyên phải chi 20 tỉ đồng, nếu không sẽ phát tán các video lên mạng xã hội.

Ngày 16-5-2020, Đạt điều khiển ôtô chở Lê Trần Sính (người cùng quê, anh em họ với Hoàng) và Hoàng đến nhà 2 lãnh đạo trên để gửi thư tống tiền. Sau đó, Hoàng đưa USB chứa dữ liệu video quay lén và đơn nặc danh tố cáo ông Hồ Đình Tùng nhận tiền bôi trơn của doanh nghiệp cho Phạm Văn Ân, phóng viên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, đồng thời nhờ Ân dùng sức mạnh báo chí để "rung", "dọa" khiến các bị hại lo sợ ảnh hưởng đến vị thế công tác mà phải đưa tiền như yêu cầu trong thư tống tiền.

Ông Hồ Đình Tùng thời điểm là Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn

Phạm Văn Ân đã trao đổi lại nội dung cho Lê Doãn Tài, phóng viên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, biết và cùng tham gia. Theo chỉ đạo của Hoàng, nhiệm vụ của Ân và Tài là dùng sức mạnh của báo chí để "rung", "dọa" các bị hại theo kịch bản của Lê Xuân Hoàng đã vạch ra.

Nếu các bị hại đồng ý giao tiền theo thư yêu cầu thì xem xét bỏ qua, ngược lại sẽ để phóng viên viết bài đăng phản ánh tiêu cực và bôi nhọ uy tín của các lãnh đạo trước kỳ đại hội. Trong các buổi làm việc với 2 lãnh đạo, 2 phóng viên này tỏ vẻ đi xác minh, viết bài nhưng liên tục đưa ra các lời nói đầy ẩn ý để đe dọa ông Trương Bá Duyên và Hồ Đình Tùng phải thực hiện theo nội dung thư tống tiền.

Theo cáo trạng, trong vụ án này Lê Xuân Hoàng giữ vai trò người tổ chức (chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm); Nguyễn Quốc Hưng và Lê Trần Sính giữ vai trò người thực hành trong vụ án; Lê Doãn Tài, Phạm Văn Ân và Lê Trần Tiến Đạt giữ vai trò là người giúp sức trong vụ án.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao động