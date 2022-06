CSGT Hà Tĩnh xử phạt xe khách vi phạm qua phản ánh của người dân

Tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết, Đội CSGT - TT đã xử phạt trường hợp vượt đèn đỏ, đỗ sai điểm dừng qua hình ảnh phản ánh của người dân.

Trước đó, vào tối 27/6/2022, Công an TP Hà Tĩnh nhận được 1 video clip do người dân ghi lại, phản ánh xe ô tô khách biển kiểm soát 38B-012.63 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố có biểu hiện vi phạm Luật giao thông.

Clip xe khách vi phạm do người dân ghi lại.

Nhận được phản ánh của nhân dân, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Hà Tĩnh đã khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ.

Đến sáng ngày 28/6/2022 đã xác định được phương tiện và người điều khiển phương tiện trong video clip liên quan, mời lên trụ sở cơ quan làm việc.

Tài xế bị lập biên bản xử phạt.



Qua kết quả xác minh, Đội CSGT-TT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe: Phan Ngọc Giáp, địa chỉ: Tổ 02, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, với các hành vi vi phạm: “Điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38B-012.63 không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng xe tại vị trí điểm dừng đón trả khách của xe buýt”, tương ứng mức tiền phạt 5.900.000đ và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Việc xác minh, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm Luật giao thông thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng CSGT-TT Công an thành phố Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo BVPL