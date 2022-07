CSGT Hà Tĩnh đồng loạt ra quân 'cắt gọt' xe tải cơi nới

Thực hiện Kế hoạch số 299, ngày 13/6/2022 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch tập trung xử lý chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và chở quá tải trọng.

Sau 20 ngày ra quân cao điểm, Công an Hà Tĩnh đã tuyên truyền, ký cam kết gần 2.390 chủ phương tiện, lái xe chấp hành các quy định của pháp luật trong vận chuyển hàng hóa; vận động các chủ phương tiện, lái xe tự giác tháo dỡ, cắt bỏ thành thùng cơi nới đối với 316 phương tiện vận tải.

Đội trưởng đội CSGT 1.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh Lê Xuân Quý trực tiếp đi tuyên truyền vận động xử lý các xe tải cơi nới thành thùng.

Cũng trong thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh lập biên bản xử lý 1.826 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 2,5 tỷ đồng. Trong đó, nồng độ cồn 179 trường hợp, phạt tiền trên 600 triệu đồng; quá khổ, quá tải 86 trường hợp, phạt tiền trên 350 triệu đồng; tốc độ 698 trường hợp, phạt tiền trên 1 tỷ đồng.

Riêng Phòng CSGT Hà Tĩnh lập biên bản xử lý 790 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1,1 tỷ đồng; trong đó nồng độ cồn 64 trường hợp, phạt tiền trên 200 triệu đồng; quá tải, quá chiều dài, chiều cao 50 trường hợp, phạt tiền trên 150 triệu đồng; tốc độ 539 trường hợp, phạt tiền trên 600 triệu đồng.

Công ty Tân Phố, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tự nguyện cắt bỏ thành thùng cơi nới.

...

Ông Điện Anh Quốc, Giám đốc công ty vận tải Tân Phố cho biết: "Giá cả xăng dầu lên xuống thất thường hiện đang là gánh nặng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải. Nhưng khi có chủ trương của Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh, đặc biệt là Phòng CSGT, Đội CSGT huyện Hương Sơn đến vận động, tuyên truyền thì doanh nghiệp tôi xác định đây là việc làm hết sức đúng đắn, chúng tôi tự giác cắt bỏ, tháo dỡ thành thùng cơi nới, chở đúng nguyên trọng tải cho phép”.

Ông Trần Đăng Khoa, đại diện mỏ đá Hùng Bình ký cam kết bốc xếp hàng hoá đúng trọng tải hoặc không để quá tải

Tại huyện Hương Sơn, Đội CSGT 1.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đội CSGT Công an huyện đã “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng tăng cường về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân.

Nhiều lái xe xã Sơn Long, huyện Hương Sơn cùng tập trung ký văn bản chấp hành các quy định pháp luật không vi phạm.

Ông Lê Xuân Quý, Đội trưởng đội CSGT 1.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biêt, đến nay đã ký cam kết 171 trường hợp, trong đó 124 xe ben, 47 xe tải khác, có 4 xe tải ben vi phạm cơi nới thành thùng yêu khắc phục. Hiện đã có 9 xe ben tự giác cắt bỏ thành thùng, trả lại đúng theo thiết kế của xe. Đơn vị cũng đã cho ký cam kết được 20/25 xã thị trấn và đại diện các mỏ vật liệu xây dựng chấp hành nghiêm túc, không để tình trạng xe quá khổ quá tải vi phạm.

