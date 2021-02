CSGT dùng chân chặn xe máy khiến thanh niên ngã nhào

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: Mạng xã hội

Ngày 4/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh CSGT dùng chân đạp một thanh niên đang điều khiển xe máy, khiến thanh niên này ngã xuống đường.

Theo đó, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 3/2 tại gần giao lộ Võ Văn Kiệt - Hàm Nghi, quận 1 (TP.HCM).



Trong đoạn clip, một CSGT lao ra đường, dùng đèn pin ra hiệu dừng phương tiện đối với thanh niên điều khiển xe máy.

Tuy nhiên, thanh niên này không tuân theo hiệu lệnh dừng xe mà tìm cách đánh lái, vượt qua CSGT. Lúc này, CSGT dùng chân đạp phương tiện, khiến thanh niên và chiếc xe máy ngã xuống đường.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Tác giả: Thúy Vy

Nguồn tin: Báo Giao Thông