CSGT bắt xe vận chuyển hàng lậu 'khủng' ở Quảng Bình

Ngày 27/12, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào khoảng 8h50, ngày 26/12, tại Km 706 QL1A đoạn thuộc địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tổ tuần tra kiểm soát TTATGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh đã đón dừng xe ô tô mang BKS 51D-136.50 do Thân Văn Thịnh (SN 1982, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Bắc – Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn để kiểm tra, kiểm soát.

Một số lượng lớn hàng hóa gồm dày, dép, áo quần, túi xách, mũ, thắt lưng mang nhãn mác nước ngoài được lực lượng CSGT, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, tổ TTKS đã phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 22 bao tải, bên trong chứa 2.915 đơn vị sản phẩm hàng hóa, gồm: Giày, dép, áo quần, túi xách, mũ, thắt lưng mang nhãn mác nước ngoài.

Bước đầu làm rõ, xác định toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Tổng trị giá lô hàng khoảng 420 triệu đồng.

Tổ TTKS thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tiến hành bàn giao Đội số 7 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

