Công ty xây lắp 368 Nghệ An thắng gói thầu hơn 112 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Xây lắp 368 thành lập năm 2013 - tiền thân là Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đèo Cả 368, có địa chỉ trụ sở tại Lô 01, 03- LK02, Khu đô thị mới Đại lộ V.I. Lê Nin, xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An). Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quang Huy. Thời gian đầu mới thành lập đơn vị này gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên chỉ 3 năm gần đây, Công ty CP Xây lắp 368 bỗng phát triển thần tốc khi trúng nhiều gói thầu giá trị lớn trong mảng xây lắp công trình giao thông. Đơn cử, Công ty này vừa trúng Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình đoạn Km10+500 - Km18+00 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.298 (đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá gói thầu là 91,934 tỷ đồng, Công ty CP Xây lắp 368 là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 91,919 tỷ đồng, giảm 15 triệu đồng so với giá gói thầu, tương ứng tỷ lệ giảm giá chỉ vỏn vẹn chưa đến 0,02%.