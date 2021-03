Công ty Hoàng Tùng trở thành nhà thầu 'quen' của huyện Hương Sơn như thế nào?

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây lắp Dịch vụ và Thương mại Hoàng Tùng (Công ty CP Hoàng Tùng) được công khai trúng nhiều gói thầu trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Trong đó bao gồm đấu thầu qua mạng, không qua mạng trên tư cách độc lập với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công ty CP Hoàng Tùng trúng gói thầu Mở rộng đường Hồ Hảo, thị trấn Phố Châu (Ảnh: MH)

Mới đây nhất, ngày 5/3, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn ký ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND, công bố cho Công ty CP Hoàng Tùng trúng thầu Gói thầu số 01.XL công trình– Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Hảo thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Gói thầu do Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Hương Sơn mời thầu với giá 11.990.534.000 đồng. Công ty CP Hoàng Tùng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 11.977.867.000 đồng, giảm so với giá mời thầu 12.658.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0.1%.

Kết quả mở thầu thể hiện chỉ có Công ty CP Hoàng Tùng dự thầu

Trước đó, ngày 3/2, Công ty CP Hoàng Tùng được công bố trúng thầu Gói thầu số 01.XL – Xây dựng Nhà học 02 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Sơn Tây (Hương Sơn) theo Quyết định số 29/QĐ-UBND do ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây ký ban hành.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH xây dựng thương mại Xuân Khoa (Công ty Xuân Khoa) là bên mời thầu với giá 7.611.881.000 đồng. Công ty CP Hoàng Tùng là nhà thầu duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 7.597.471.000 đồng, giảm so với giá mời thầu 14.410.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0,2%.

Công ty CP Hoàng Tùng trúng gói thầu xây dựng Trường THCS Sơn Tây (Ảnh: MH)

2 ngày trước đó, tại gói thầu 01.XL: Xây dựng Nhà học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Sơn Bằng cũng do Công ty Xuân Khoa làm bên mời thầu, UBND xã Sơn Bằng làm chủ đầu tư, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Giá gói thầu là 6.671.972.000 đồng, Công ty CP Hoàng Tùng dự thầu và trúng thầu với giá 6.660.311.000 đồng, giảm so với giá mời thầu 11.661.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm cũng chỉ vỏn vẹn kiệm 0,2%.

Theo kết quả mở thầu, cạnh tranh gói thầu này với Công ty CP Hoàng Tùng là Công ty CP Hồng An có trụ sở tại Nghệ An. Giá sau giảm của Công ty CP Hồng An là 574.305.224 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 8,6% giá trị gói thầu.

Tuy nhiên, Công ty CP Hoàng Tùng là nhà thầu được chọn theo Quyết định số 15/QĐ-UBND do ông Phạm Kim Tuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng ký ban hành ngày 1/3/2021.

KQMT thể hiện Công ty CP Hồng An xếp vị trí thứ nhất với tỷ lệ giảm giá ấn tượng

Năm 2020, cũng tại gói thầu do Công ty Xuân Khoa làm bên mời thầu, Công ty Thương mại Hoàng Tùng đã vượt qua Công ty CP Hồng An cho dù nhà thầu này đã giảm giá đến 588.538.395 đồng, tương ứng hơn 10% so với gói thầu trị giá 5.707.579.000 đồng.

Cụ thể, ngày 10/12/2020, ông Phan Xuân Định, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn ký ban hành Quyết định số 248a/QĐ-UBND, công bố cho Công ty CP Hoàng Tùng trúng gói thầu “Xây dựng Nhà học 3 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện” với giá 5.695.753.000 đồng, giảm giá 11.826.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0,2%.

... Quyết định LCNT do ông Phan Xuân Định, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu ký ban hành

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại gói thầu 01. XL: Xây dựng Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Hàm do Công ty Xuân Khoa làm bên mời thầu (UBND xã Sơn Hàm làm chủ đầu tư), hình thức đấu thầu qua mạng.

Công ty CP Hoàng Tùng được công bố trúng thầu theo Quyết định số 181/QĐ-UBND do ông Phan Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn ký ban hành ngày 10/12/2020.

Theo kết quả mở thầu, giá gói thầu là 5.205.990.000 đồng, Công ty CP Hoàng Tùng tham dự và trúng thầu với giá 5.195.576.000 đồng, giảm so với giá gói thầu 10.414.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0,2%.

Kết quả mở thầu thể hiện, cùng tham gia gói thầu này có Công ty CP Tân Phú Tài trụ sở tại thị xã Hồng Lĩnh, nhà thầu này dự thầu với giá sau giảm lên đến 105.403.724 đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm 2%.

KQMT thể hiện Công ty CP Hoàng Tùng chỉ xếp vị trí thứ 2 sau Công ty CP Tân Phú Tài

Năm 2019, Công ty CP Hoàng Tùng cũng lần lượt vượt qua Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư Khánh Ngọc và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hạo Phong tại gói thầu Xây dựng công trình Nhà học 2 tầng 6 phòng, Nhà hiệu bộ 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Sơn Giang (Hương Sơn).

Theo đó, giá gói thầu là 10.972.145.000 đồng, Công ty CP Hoàng Tùng trúng thầu với giá 10.966.167.000 đồng, giảm so với giá gói thầu 5.978.000, tỉ lệ tiết kiệm ở mức siêu thấp chỉ vỏn vẹn 0,05%.

Theo thống kê, trong số 9 gói thầu mà Công CP Hoàng Tùng được công bố trúng công khai qua mạng, đáng chú ý có đến 4 gói thầu do Công ty Xuân Khoa làm bên mời thầu, cả 4 gói thầu này đều có tỉ lệ giảm giá thông qua đấu thầu không quá 0,2%.

Điều đáng nói, mặc dù các gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi qua mạng hoặc không qua mạng, nhưng doanh nghiệp này chuyên trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm không vượt quá 0,2%.

Công ty Cổ phần Xây lắp Dịch vụ và Thương mại Hoàng Tùng có địa chỉ trụ sở tại nhà ông Hoàng Xuân Tùng, khối phố 6, thị Trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), người đại diện pháp luật là ông Hoàng Xuân Phong. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2017, có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường bộ; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; buôn bán đồ ngũ kim; bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến... Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Xuân Khoa, có địa chỉ tại nhà ông Nguyễn Xuân Vinh, xóm 17, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2018, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Vinh. Ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan...

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: ANTT/NĐT