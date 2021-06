Công ty điện Thanh Hải có gia đình giám đốc hành hung người phụ nữ bị kiểm tra

Công ty TNHH dịch vụ điện năng Thanh Hải là công ty tư nhân do ông Hoàng Văn Dũng làm giám đốc. Từ năm 2020 đến nay, công ty này liên tục bị người dân phường Hải Ninh có đơn phản ánh về việc việc vận hành và bán điện "chẳng giống ai". Đáng chú ý, ngày 1-6 vừa qua, khi chị H.T.V. (ngụ phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh; trước đó có bức xúc trước cảnh mất điện đã lên Facebook kêu ca), bất ngờ bị cả nhà ông Hoàng Văn Dũng kéo sang nhà chửi bới, sau đó xảy ra xô xát. Hai người con gái ông Dũng rất hung hăng còn cầm dao đòi chém chị V., đập phá tài sản. Toàn bộ sự việc đều được camera an ninh ghi lại. Trả lời Báo Người Lao Động về sự việc này, ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, cho biết có sự việc cả nhà ông Hoàng Văn Dũng sang chửi bới, hành hung người phụ nữ hàng xóm. Khi sự việc xảy ra, phường đã thông báo công an tới ghi nhận, lập biên bản sự việc và đang làm rõ nguyên nhân"- ông Phương nói.