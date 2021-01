Công ty CP đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I: Liên tiếp thi công có 'vấn đề'?

Người dân phản ánh đến PV, về việc công trình sửa chữa trụ sở làm việc của UBND huyện Lộc Hà do Công ty CP đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I mới thi công xong vào cuối tháng 7/2020, nhưng đã có nhiều điểm đã bị hư hỏng, khiến công trình mất mỹ quan... Điều này khiến họ hoài nghi về tính minh bạch trong công tác đấu thầu cũng như năng lực thi công của nhà thầu.

Trụ sở UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Theo quan sát của PV, từ tầng 1 đến tầng 5 trụ sở UBND huyện Lộc Hà, nhiều vị trí trên tường bị hoen ố và bong tróc, có những vị trí đơn vị thi công chỉ dùng sơn quét qua. Gạch ốp tường giữa tầng bị bong, rơi rụng. Quan sát phía trong một số phòng làm ở đây cảm giác dường như chưa từng xảy ra hoạt động cải tạo sửa chữa.

Theo tìm hiểu, ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trần Tiến Hưng ký ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư Xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Lộc Hà.

Nhiều vị trí ẩm mốc khiến dư luận hoài nghi về chất lượng công trình

Nội dung quyết định thể hiện, công trình Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Lộc Hà do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư. Với mục tiêu nhằm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ công tác của cán bộ, nhân viên, người dân đến làm việc tại UBND huyện Lộc Hà.

Giải pháp phá dỡ cụ thể: cạo bỏ toàn bộ lớp sơn tường, cột, dầm trần trong và ngoài nhà; phá dỡ gạch lát nền tầng 1, 2, 3, 4. Tháo dỡ toàn bộ cửa sổ, cửa chớp, vách kính mặt ngoài; tháo dỡ đường dây điện đi nổi, thiết bị điện; toàn bộ mái tôn, hệ thống chống sét; cạo bỏ lớp sơn xà gồ.

Gạch ốp tường giữa tầng 1 và 2 bên trái bị rơi rụng

Giải pháp cải tạo: Sơn lại toàn bộ tường, cột, dầm trần trong, ngoài nhà; trát, sơn tường vị trí đã phá dỡ lớp trát; lát lại gạch lát nền hành lang các tầng đã phá dỡ lớp gạch lát cũ; thay thế một số cửa sổ, của chớp bị hư hỏng, sơn sửa cửa còn lại; Thay mới toàn bộ hệ thống mái tôn, sơn lại xà gồ, lắp mới hệ thống chống sét; lắp mới hệ thống lam chống nắng mặt sau công trình.

Phương án thiết kế theo Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công do Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hoằng Môn lập, được Sở Xây dựng thẩm định ngày 23/7/2019. Công trình được phân loại là Công trình xây dựng dân dụng, cấp III.

Tổng mức đầu tư của công trình là 4.498.761.000 đồng, sử dụng từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà là bên mời thầu.

Trụ chống mái bên phải tòa nhà bị bong rộp

Trần sảnh tầng 2 bị bong tróc một mảng khá lớn

Tường bị hoen ố, bong tróc dù mới được sửa chữa

Trao đổi với báo chí về việc công trình có dấu hiệu kém chất lượng nhưng vẫn bàn giao đưa vào sử dụng, một vị cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà cho biết, sau khi đơn vị thi công xong từng hạng mục thì ban tiến hành kiểm tra và nghiệm thu chứ chưa bàn giao. Sở Xây dựng cũng đã kiểm tra và yêu cầu khắc phục, khi nào xong thì mới bàn giao cho phòng Kinh tế hạ tầng.

Lý giải việc công trình bong tróc, hoen ố, vị cán bộ này cho rằng, nguyên nhân là do đợt mưa bão vừa rồi, một số phòng quên đóng cửa hoặc cửa bị hở nên nước mưa tạt vào gây hoen ố. Tuy nhiên, với những chỗ bong tróc sát mái trần cách xa cửa sổ thì vị này lại cho rằng do tường bị thấm.

... Tường bị ẩm mốc, bong rộp

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, dự án này được chia làm 4 gói thầu, trong đó gói thầu Tư vấn giám sát thi công công trình; Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT; Bảo hiểm công trình. Được lựa chọn nhà thầu thông qua chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng.

Riêng Gói thầu 01.XL Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Lộc Hà theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, được mời thầu rộng rãi, dự thầu qua mạng.

Tại gói thầu này, Công ty CP đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I được công bố trúng thầu theo Quyết định số 7262/QĐ-UBND do ông Lê Quang Huệ, phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà ký ngày 26/12/2019.

Quyết định phê duyệt kết quả LCNT do ông Lê Quang Huệ, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà ký

Cụ thể, giá mời thầu là 3.927.896.000 đồng, giá trúng thầu là 3.919.322.772 đồng. Giảm so với giá mời thầu 8.573.228 đồng. Tỷ lệ giảm giá chỉ vỏn vẹn 0.02%. (thời gian thực hiện hợp đồng là 4 tháng).

Mặc dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng theo kết quả mở thầu, tại gói thầu này chỉ có Công ty CP đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I một mình tham gia dự thầu và trúng thầu với tỉ lệ “siêu tiết kiệm”.

Đơn vị được chỉ định thực hiện Gói thầu Tư vấn giám sát thi công công trình trị giá hơn 120 triệu đồng là Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Hoành Sơn, có trụ sở tại TP Hà Tĩnh.

Kết quả mở thầu thể hiện chỉ một mình Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I dự thầu

Trước đó, như An ninh Tiền tệ đã đăng tải bài viết Công ty CP Xây dựng và Thương mại Việt Nam I thi công kiểu 'bẫy' người dân, phản ánh việc nhà thầu này trong quá trình thi công gói thầu Cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh): chậm tiến độ, thi công dở dang, nhếch nhác, vật liệu và rác thải xây dựng tràn ra đường, không có biển báo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trời nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội, trơn trượt... khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Công trình đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Nhân Tông

Còn tại gói thầu Xây lắp công trình Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) trị giá hơn 11 tỷ đồng do UBND TX Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, nhà thầu này có dấu hiệu thi công cẩu thả, dùng nước bẩn để trộn bê tông, đơn vị Tư vấn giám sát thi công và cán bộ kỹ thuật của nhà thầu thiếu sự kiểm tra giám sát để mặc công nhân tự do làm ẩu.

Dư luận băn khoăn, một công trình nâng cấp sửa chữa UBND huyện Lộc Hà, với mục tiêu nhằm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ công tác của cán bộ, nhân viên, người dân đến làm việc, được đầu tư hơn 4,4 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách, mới đưa vào sử dụng nhưng đã bộc lộ dấu hiệu kém chất lượng có phải do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát công trình bỏ mặc chất lượng công trình cho đơn vị thi công?

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I, có trụ sở tại số 71, đường QL1A, Tân Trung, phường Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), người đại diện pháp luật là ông Trần Hải Nam. Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam I bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2009, có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

