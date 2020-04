Công nhân mỏ than Uông Bí tử vong tại nơi ở của công ty

Một công nhân mỏ than Uông Bí tử vong tại nơi ở (ảnh minh họa)​



Sáng 10/4, một công nhân mỏ than Uông Bí tử vong trong khu chung cư dành cho công nhân tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nạn nhân tử vong là Vương Khả H. (SN 1997, quê quán xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). H đang là công nhân phân xưởng K3, Công ty than Uông Bí.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng, nhân viên trực gác tại khu chung cư phát hiện H. nằm bất động dưới đất, qua kiểm tra, thanh niên này đã tử vong. Sự việc được báo ngay tới công an địa phương.

Một lãnh đạo Công an TP Uông Bí cho biết, nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống, trên người có điện thoại đang cắm tai nghe và bật nhạc.

"Khả năng đây là một vụ tai nạn. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ", vị cán bộ công an nhận định.

Đại diện Công ty than Uông Bí cho biết, đã thông báo sự việc cho gia đình nạn nhân và họ đang từ quê ra Quảng Ninh để làm việc với cơ quan chức năng. Ngày mai, đại diện công ty cùng một số đồng nghiệp sẽ về chia buồn cùng gia đình công nhân này.

