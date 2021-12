Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Đại tá Tráng A Tủa, tân Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.



Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an;

Điều động và bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc;

...

Bổ nhiệm Thượng tá Trần Quý Trường, Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Thượng tá Trần Quý Trường.



Chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, quyết định điều động bổ nhiệm của đồng chí Bộ trưởng hôm nay đã nói lên uy tín, năng lực cũng như sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với các đồng chí.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Đại tá Tráng A Tủa, Thượng tá Trần Quý Trường và Đảng ủy, lãnh đạo Cục cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc cùng đoàn kết một lòng, tiếp tục tham mưu có hiệu quả với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc - một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân; chỉ đạo, lãnh đạo Cục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ