Công an vào cuộc điều tra vụ "đổ 500 nghìn xăng, hút ra chỉ được 9,5 lít"

Sáng 11/7, trao đổi với chúng tôi, anh Lương Hải Đăng (trú huyện Lục Ngạn) cho biết, công an huyện Lục Ngạn đã mời anh và em họ là Hoàng Văn Vương lên trụ sở để cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh cây xăng của đại lý đổ 500 nghìn xăng, hút ra chỉ có 9,5 lít.

"Hôm qua Công an huyện gọi điện thoại mời hai anh em tôi lên trụ sở để làm việc. Quá trình làm việc kéo dài từ 14-17h mới kết thúc. Nội dung làm việc chủ yếu tập trung vào mô tả lại diễn biến sự việc, làm rõ quá trình xe rời khỏi cây xăng và các trao đổi giữa tôi và chủ cửa hàng xăng dầu trước đó. Hiện tại chưa có thông tin mới, chúng tôi muốn làm sáng tỏ sự việc", anh Đăng chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cây xăng bị khách tố đổ sai số

Thông tin thêm, anh Đăng cho biết, sau khi phản ánh, cơ quan công an đã thu thập dữ liệu và toàn bộ camera giám sát ở cửa hàng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/7, anh Hoàng Văn Vương điều khiển xe ô tô BKS 98A-44420 (lúc này trên xe cùng anh Đăng) đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Hải Động - thuộc Công ty TNHH MTV Hoàng Hải và nảy sinh nghi vấn "gian lận".

Thời điểm trên, anh Vương đổ 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi rời cây xăng được một đoạn thì anh Vương phát hiện kim xăng của xe không lên. Nghi vấn có dấu hiệu gian lận, chủ xe liên hệ công an và quản lý thị trường để ghi nhận sự việc.

... Lực lượng chức năng đến hiện trường



Sau khi nhận được phản ánh, Đội quản lý thị trường số 5 - Cục quản lý thị trường Bắc Giang xác định bên mua và bên bán thống nhất đồng ý kiểm tra cột đo xăng số 04 bằng bình chuẩn đối chứng (bình đo loại 5 lít), qua 3 lần đo thử kết quả đều đúng, không có sai số. Hai bên tiếp tục đề nghị kiểm tra xăng trong bình xăng xe ô tô BKS 98A-44420 (xe ô tô mua xăng tại cửa hàng), kết quả kiểm tra trong bình có 9,5 lít.

Tất cả đều được kiểm chứng bằng thiết bị tiêu chuẩn

Đội quản lý thị trường số 5 có báo cáo gửi anh Vương, với kết quả như trên, đại diện bên bán xăng là ông Phạm Quang H. cũng đã tự nhận trách nhiệm và xin lỗi bên mua xăng là ông Hoàng Văn Vương và xin được trả lại 500 nghìn đồng tiền mua xăng và chi phí tháo hút xăng. Tuy nhiên anh Vương không đồng ý.

Đội quản lý thị trường số 5 cho rằng "không có đủ căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hải".

Nơi diễn ra sự việc



Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin và chuyển nội dung vụ việc cho UBND huyện Lục Ngạn để xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn