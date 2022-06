Công an triệu tập tài xế xe Hoa Mai chạy ẩu, "hổ báo" trên đường phố

Sáng 13/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống một tài xế xe khách Hoa Mai (thuộc Công ty TNHH Vận Tải & DVDL Hoa Mai, địa chỉ phường 1, Tp.Vũng Tàu) điều khiển ô tô 16 chỗ mang BKS 72B - 023.70 vượt ẩu, chạy lấn làn. Sau khi bị tài xế xe đưa rước học sinh (xe chạy đúng làn đường) nhắc nhở thì mở cửa xuống xe, lao đến đòi đánh.

Clip: Tài xế xe khách Hoa Mai chạy ẩu, "hổ báo" lao đến định hành hung lái xe khác trên đường phố ở Vũng Tàu.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, sau khi xuống bước xuống xe, tài xế xe Hoa Mai liên tục chửi thể, chỉ mặt người nhắc nhở (tài xế xe đưa rước học sinh) rồi lao đến đòi đánh. Đáng nói, sau một hồi lời qua tiếng lại, trước khi lên xe bỏ đi, tài xế xe Hoa Mai còn dùng chân đá mạnh vào cửa trước xe của người nhắc nhở.

Sự việc xảy ra trong hơn 1 phút, được xác định xảy ra trên đường Hoàng Hoa Thám, Tp.Vũng Tàu vào chiều 12/6.

Toàn bộ sự việc trên được tài xế xe đưa rước học sinh ghi lại bằng điện thoại, chia sẻ lên mạng xã hội khiến người người bức xúc trước hành động “hổ báo” của tài xế xe khách Hoa Mai.

... Tài xế "hổ báo" trong đoạn clip được xác định là Cao Quốc Kiệt. Ảnh cắt từ clip



Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Văn Đào - Giám đốc điều hành Công ty Công ty TNHH Vận Tải & DVDL Hoa Mai cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 12/6, trên đường Hoàng Hoa Thám, Tp.Vũng Tàu. Tài xế trong đoạn clip là anh Cao Quốc Kiệt, đang trong thời gian thử việc tại công ty.

Ông Đào cho hay, sau khi nắm thông tin sự việc, công ty đã đình chỉ công việc đối với tài xế Kiệt, đồng thời trực tiếp làm việc với tài xế này để xử lý.

“Hiện Công an Tp.Vũng Tàu cũng đã vào cuộc xác minh, tiến hành triệu tập tài xế Kiệt đến làm việc cùng đại diện công ty”. Ông Đào thông tin.

Tác giả: Gio Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn