Công an thu giữ nhiều tài liệu sau khi khám xét nhà bà Phương Hằng

Công an đề nghị người dân không tụ tập Theo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.HCM, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục triển khai khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Phương Hằng để thu thập các tài liệu liên quan vụ án. Đề nghị người dân không tập trung đông người đến hiện trường vụ việc gây mất an ninh trật tự khu vực, ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Sau khi tiến hành thông báo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, các lực lượng, đơn vị đang tiếp tục tổ chức khám xét nơi ở của bị can theo thủ tục tố tụng hình sự. ... Hiện các lực lượng chức năng đã triển khai phong tỏa, bảo vệ hiện trường.