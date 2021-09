Công an Thái Bình thông tin về vụ việc một người đàn ông tử vong tại nhà riêng

Hiện trường vụ việc.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc một người đàn ông tử được phát hiện tử vong tại khu vực sân nhà. Nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong được chia sẻ có liên quan đến người con trai.

Liên quan đến sự việc trên, Công an tỉnh Thái Bình đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào hồi 19h ngày 30/8, Công an huyện Kiến Xương nhận được tin báo của anh Trần Thanh Hà (SN 1992, trú tại tổ dân phố An Đoài, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương) về việc bố đẻ là ông Trần Văn Nghiên (SN 1964) được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khu vực sân của gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Xương đã phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình, Viện KSND huyện Kiến Xương, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông Nghiên bị ngã dẫn đến tử vong, không có tác động của ngoại lực. Phía gia đình nạn nhân cũng đã có đơn xin từ chối phẫu thuật tử thi và xin mai táng theo phong tục địa phương.

