Công an rà soát các thông tin tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 3/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã gửi công văn đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an 21 quận, huyện và Công an TP Thủ Đức yêu cầu kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đề cập tới trong các buổi livestream trên Facebook và Youtube.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các đơn vị gửi báo cáo để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream phản ánh các nghệ sĩ, ca sĩ không minh bạch trong việc kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện.



Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng được cộng đồng mạng biết đến thông qua hàng loạt livestream trên Facebook, phản ánh các cá nhân, nghệ sĩ, ca sĩ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện nhưng không minh bạch trong việc thu, chi như: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành...

Các buổi livestream này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo nhiều ý kiến tranh luận, bình luận trái chiều trên không gian mạng. Sau đó, các cá nhân, nghệ sĩ, ca sĩ mà bà Nguyễn Phương Hằng phản ánh đã chủ động sao kê tài khoản và đăng lên mạng xã hội.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin, phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền mà cá nhân tiến hành cứu trợ tại các địa phương.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự ở một số địa phương rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để có hành vi trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

