Công an phường chở sản phụ đi sinh và giao sữa cho trẻ

Công an P.An Hải Bắc hỗ trợ sản phụ (phải) và trung úy Trần Thanh Quang giúp giao sữa cho gia đình cháu bé

ẢNH: V.T

Mới đây, gia đình chị Nguyễn Thị Mai Đào (20 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) gửi lời cảm ơn đến Công an P.An Hải Bắc đã kịp thời hỗ trợ sản phụ sinh nở.

Thiếu tá Đoàn Hoàng Linh, Trưởng công an P.An Hải Bắc, cho biết khuya 16.8, trực ban công an phường nhận được cuộc gọi từ người nhà chị Đào nhờ hỗ trợ vì sản phụ chuyển dạ. Cán bộ trực ban liên hệ Trạm y tế phường, Trung tâm y tế Q.Sơn Trà, nhưng tình thế rất gấp nên thiếu tá Đoàn Hoàng Linh quyết định điều động các chiến sĩ đưa xe bán tải của Công an P.An Hải Bắc đến để giúp chị Đào.

Chỉ sau 15 phút nhận cuộc gọi cần hỗ trợ, 2 trung úy là Tán Văn Trung và Nguyễn Quang Minh Thức đã điều khiển ô tô bán tải chở sản phụ Nguyễn Thị Mai Đào đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Q.Sơn Trà. Ca sinh nở thành công trong đêm.

Theo thiếu tá Đoàn Hoàng Linh, trong thời gian phong tỏa, Công an P.An Hải Bắc đã hỗ trợ nhiều người dân. Như trường hợp một cụ bà neo đơn nhờ mua thuốc tai biến trên đường Phó Đức Chính, hay các cuộc gọi nhờ xử lý sự cố điện nước…

Tại P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ), gia đình cháu Trần Quốc Hưng (7 tháng tuổi) cũng được lực lượng công an tiếp ứng sữa. Cháu bị dị ứng sữa bột, hằng ngày gia đình cháu phải đi xin sữa mẹ từ những bà mẹ khác. Chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (ngụ K29/18 Lê Quang Sung, P.Chính Gián), người hằng ngày cho sữa gia đình cháu Hưng, đã nhờ Công an P.Chính Gián hỗ trợ. Trung úy Trần Thanh Quang, cán bộ công an phường, đã làm thay công việc của một shipper, giao sữa hằng ngày từ P.Chính Gián sang P.Khuê Trung cho cháu Hưng…

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên