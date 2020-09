Công an Hà Tĩnh phá hàng loạt vụ án lớn trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 9/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng cho các lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Báo cáo kết quả bước đầu đạt được trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Từ ngày 15/7 đến 31/8 Công an Ha Tĩnh đã điều tra khám phá 85 vụ, 151 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, bắt 29 ổ nhóm, 96 đối tượng.

Phát hiện bắt giữ 46 vụ, 76 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, 94 vụ, 214 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 19 bánh, 0,4 kg ketamine, gần 23.175 g và 64.391 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan. Phát hiện, bắt giữ 329 vụ, 358 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và vi phạm môi trường, thu giữ 23,5m3 gỗ, 780 kg sản phẩm động vật; một số cá thể rắn, rùa, khỉ và một số hàng hóa trị giá khoảng 1,6 tỉ đồng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, GĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng những đơn vị đã có thành tích xuất sắc.



Phát hiện, bắt quả tang 99 vụ, 378 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 1,58 tỷ đồng; 12 vụ, 28 đối tượng mua bán dâm, 1 đối tượng chứa mại dâm. Khởi tố điều tra 78 vụ, 155 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 57 vụ, 67 bị can.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Cẩm Xuyên đã báo cáo những kết quả trong đấu tranh, khám các chuyên án, được Bộ Công an, biểu dương khen thưởng.

Cụ thể, ngày 3/8 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ công an và công an các tỉnh Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh bắt giữ thêm 10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc qua mạng internet. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 moderm wiffi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member. Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7/2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1.000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 11 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngày 22/7, Công an huyện Cẩm Xuyên và Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ 1 ôtô, 6 dao kiếm các loại và 5 chiếc điện thoại cùng một số tang vật liên quan đến vụ án. Đây là các đối tượng gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản của ông Phan Văn Hảo (SN: 1970; trú tại: xóm Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 21/7.

... Những đối tượng trong đường dây đánh bạc 10.000 tỷ bị bắt giữ.



Ngày 23/7, hơn 50 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an thị xã Kỳ Anh chia thành nhiều mũi công tác, tiến hành đồng loạt tấn công bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm là nhà của Trần Đại Nghĩa Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn, kèm theo 40 viên đạn; 1 khẩu súng điện kèm theo 4 viên đạn điện; 14 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến ngày bị cơ quan điều tra bắt giữ, các đối tượng trong băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 4/9, tại khu vực Đèo Con, xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), các lực lượng công an ở Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng của Bộ Công an tổ chức bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy…

Ông Lê Đình Sơn - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận biểu dương đánh giá cao chiến công của lực lượng Công an Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay, đặc biệt là thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện chính trị trong năm 2020.

Từ ngày 15/7 – 31/8, thời điểm có tính lịch sử, Đại hội cấp trên cơ sở, chiến công của Công an Hà Tĩnh góp phần đảm bảo trật tự , góp phần thành công của Đại hội. Trong đó, có những chuyên án đặc biệt xuất sắc, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận đánh cao những cống hiến, hy sinh của Công an Hà Tĩnh để giữ gìn sự bình yên.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập trung phương tiện, lực lượng bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tại buổi lễ ông Lê Đình Sơn - UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Đặng Quốc Vinh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Lê Khắc Thuyết - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án, vụ án nói trên. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao tặng Công an Hà Tĩnh 200 triệu đồng để phục vụ công tác biểu dương, khen thưởng trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.



Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn