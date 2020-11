Công an Đồng Nai 'điều động' 6 lãnh đạo cấp trưởng về làm... phó phòng nghiệp vụ

Nguyên trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước (Phước "đen") nổ súng chết người (tòa tuyên án 18 năm tù) đã khiến nhiều lãnh đạo phòng CSGT qua các thời kỳ bị liên lụy và bị kỷ luật - Ảnh: A Lộc

Theo đó, căn cứ vào đề nghị của giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Cục tổ chức cán bộ, bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động 6 lãnh đạo mang hàm đại tá, thượng tá về nhận nhiệm vụ tại phòng tham mưu tổng hợp, phòng công tác Đảng - công tác chính trị và phòng tổ chức cán bộ.

Cụ thể, đại tá Cao Hữu Nguyên - trưởng Công an huyện Nhơn Trạch và đại tá Ngô Quang Tuấn - trưởng Công an TP. Long Khánh - được điều động về nhận công tác và cùng giữ chức phó phòng tham mưu tổng hợp.

Đại tá Dương Thanh Hải - trưởng Công an huyện Long Thành và thượng tá Phan Trọng Lộc - trưởng Công an huyện Xuân Lộc - về giữ chức vụ phó phòng công tác Đảng và công tác chính trị.

Nguyễn Tấn Lương - một doanh nghiệp xây dựng có tiếng ở Biên Hòa cũng là người đã gọi nhóm giang hồ vây xe công an ở nhà hàng Lam Viên gây xôn xao dư luận (nhận tổng cộng mức án 7 năm tù) đã khiến nhiều lãnh đạo ở Công an Đồng Nai bị kỷ luật hoặc và đang chờ xem xét kỷ luật - Ảnh: A Lộc



Điều động thượng tá Nguyễn Văn Ba - trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thượng tá Đào Tuấn Anh - giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai - về giữ chức phó phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, các sĩ quan cấp tá nêu trên có quyết định điều động xuống cấp phó vì đã có những vi phạm trong nhiệm kỳ 2015-2020, bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách đến cảnh cáo.

Do đó, theo quy định của ngành công an, các lãnh đạo cấp tá này được cho là không đủ chuẩn để tái cử làm bí thư Đảng bộ công an cấp phòng, cấp huyện, thành phố. Hiện các đơn vị có 6 lãnh đạo được điều động được giao cho cấp phó tạm thời phụ trách.

Trước đó, đầu tháng 8-2020 Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tuy nhiên, do nhiều lãnh đạo chủ chốt của một số phòng trong nhiệm kỳ trước dính líu đến các vi phạm nên đến nay ban giám đốc Công an Đồng Nai còn để khuyết nhiều bí thư Đảng ủy tại các phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát kinh tế...

Ngoài ra, một số chỉ huy cấp đội có liên quan đến vi phạm cũng đang chờ ban giám đốc xem xét, xử lý kỷ luật...

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, gần một năm qua, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã lập lại kỷ cương trên địa bàn, cả về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng.

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động thêm lực lượng cảnh sát cơ động cùng tham gia với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, ma túy ở vũ trường, quán bar và lập các tổ công tác đặc biệt xử lý xe quá tải.

Đồng thời, tổ chức luân chuyển, điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhằm tăng cường lực lượng chính quy cho công an các xã, phường trên địa bàn, đặc biệt là việc điều động cán bộ chiến sĩ đang công tác ở các phòng cảnh sát hình sự, phòng cảnh sát giao thông.

Gần đây, Công an Đồng Nai cũng công bố quyết định điều động một cán bộ trẻ từ Công an tỉnh Đắc Lắc về giữ chức trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an Đồng Nai...

Tác giả: NHÓM PV

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ