Công an điều tra vụ chồng chở bồ trên xe Lexus bị vợ đánh ghen trên phố Hà Nội

Sáng 16/9, lãnh đạo Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh vụ xô xát giữa 3 người trên phố Lý Nam Đế.

Người phụ nữ đội mũ bảo hiểm đánh cô gái ngồi trên ô tô. Ảnh cắt từ clip.

"Vụ việc xảy ra nhanh. Ba người sau đó không ai trình báo bị hành hung hay có thương tích nhưng chúng tôi vẫn đang xác minh nguyên nhân, kiểm chứng thông tin vụ việc để báo cáo cấp trên", đại diện công an phường nói.

"Khi có mặt tại hiện trường, người vợ lấy xe của chồng đi luôn, còn người chồng đưa cô gái trẻ đi bằng taxi. Do sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo công an phường nói.

Trước thông tin người chồng và cô gái được cho là bồ nhí đi xe ô tô sang trọng màu trắng, vị lãnh đạo công an phường Cửa Đông cho biết đó là thông tin chưa được kiểm chứng, phường đang kiểm tra camera để làm rõ.

Trước đó, vào chiều 15/9, mạng xã hội lan truyền một số clip ghi lại cảnh người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm đánh cô gái đi xe Lexus LX570. Theo đó, người phụ nữ mặc áo chống nắng chặn đầu xế hộp rồi lôi cô gái ở ghế phụ xuống đường.

Nam tài xế lập tức xuống xe bảo vệ cô gái bằng cách vung tay đấm và đánh cùi chỏ lại người phụ nữ đội mũ bảo hiểm. Ngoài hành động đánh người phụ nữ mặc áo chống nắng, lái xe Lexus còn đánh một nam thanh niên khác.

"Người phụ nữ mặc áo chống nắng là vợ ông lái xe, đang đánh ghen", một người dân nói trong clip. Sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút khiến phố Lý Nam Đế ùn tắc.

Một người phụ nữ bán hàng sát số nhà 95 Lý Nam Đế chứng kiến vụ việc cho biết rất may có công an đến can ngăn không thì không biết xảy ra chuyện gì.

