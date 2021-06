Công an điều tra hai sổ đỏ giả đứng tên Phó giám đốc Trung tâm quỹ đất

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 30/6, ông Nguyễn Thanh Mân, Chủ tịch thành phố Kon Tum (Kon Tum) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra hai sổ đỏ giả mang tên Hồ Thị Hạnh (SN 1973, trú phường Duy Tân, thành phố Kon Tum).

“Bà Hạnh hiện nay là Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum. Góc độ UBND thành phố, chúng tôi đã giao cho Công an thành phố điều tra. Hai sổ đỏ giả này có hồ sơ liên quan đến Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh nên họ cũng đề nghị Công an tỉnh vào cuộc, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ về Công an thành phố điều tra. Quan điểm của chúng tôi là sau khi có kết luận, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Mân nói.

Ông Mân cũng cho rằng hai sổ đỏ này mang tên Hồ Thị Hạnh nhưng chưa biết bà Hạnh làm giả hay người khác làm giả đứng tên bà, cho nên cần phải điều tra.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Hồ Thị Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum nói: “Hai sổ đỏ đứng tên mình, nhưng nghĩ sao mình đi làm giả?!”.

Trước đó, trong văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Kon Tum gửi Cơ quan CSĐT, cho thấy Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thành phố Kon Tum trong quá trình đăng ký đất đai, chứng thực các hợp đồng, giao dịch về đất… đã phát hiện hai sổ đỏ giả trên.

Một sổ đỏ do UBND thành phố Kon Tum cấp vào năm 2016, tại thửa đất số 37, tờ bản đồ số 40 ở phường Duy Tân (TP.Kon Tum) với diện tích 189,4m2 đất ở đô thị; đã có tài sản là nhà ở trên đất.

Sổ đỏ thứ hai do Sở TN&MT cấp vào năm 2020 tại thửa đất số 173, tờ bản đồ số 63 ở đường Hùng Vương, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Sổ đỏ này có diện tích 135,7m2 đất ở đô thị.

Sau khi phát hiện, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum đề nghị Công an điều tra để ngăn chặn hành vi làm giả giấy tờ.

Tác giả: Đình Văn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong