Con trai "thông" chốt kiểm dịch về nhà cố thủ, cùng cha vác rựa chém gần đứt tay công an

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 15/7, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đang phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Quốc B. (SN 1989), trú tại Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc có hành vi cố gây thương tích khiến một chiến sĩ công an bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch.

Theo đó, vào lúc 8h30' sáng cùng ngày, Nguyễn Quốc B. (SN 1989), trú tại Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu điều khiển xe mô tô Wave màu đen BKS: 72G1-13677 chạy hướng xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu về xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Quá trình di chuyển đến chốt kiểm dịch số 2 tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải lập, lực lượng trực chốt tại đây ra hiệu lệnh yêu cầu B. dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải.

Một chốt kiểm dịch Covid-19 trên QL 55 thuộc xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

Khi chạy được khoảng 200m, B. gặp 3 đồng chí trong chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần tra. Thấy B. không đeo khẩu trang và có biểu hiện nghi vấn, 3 đồng chí tại chốt đã yêu cầu B., dừng xe. B. sau đó làm theo yêu cầu, dừng và xuống xe, tuy nhiên sau đó đối tượng bất ngờ mở yên lấy trong cốp xe ra 1 con dao Thái Lan và chạy đến tấn công 1 trong 3 đồng chí. Nhưng rất may người này đã né được và bỏ chạy.

Lợi dụng sơ hở, B. tiếp tục điều khiển xe chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2, lúc này anh N.V.T. – Công an viên thôn Suối Tứ cũng đã dùng xe đuổi theo thì bị đối tượng chèn ép xe làm anh T. ngã xuống đường. Còn B. tiếp tục chạy về nhà ở Ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Chiến sĩ công an bị B. chém trọng thương đang được cấp cứu tại BV

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, chốt kiểm dịch số 2 đề nghị Công an xã Thắng Hải hỗ trợ lực lượng. Sau đó, đồng chí H.V.D. – Cán bộ Công an xã Thắng Hải được cử xuống phối hợp với chốt kiểm dịch số 2 cùng Công an Ấp Phú Lâm, Công an xã Hòa Hiệp đến nhà đối tượng, vận động B. chấp hành làm việc với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, B. cố thủ trong nhà nhiều tiếng đồng hồ và không chịu ra mặt làm việc với cơ quan chức năng.

Đến khoảng 12h45', B. cùng bố đẻ bất ngờ cầm theo hung khí xông từ trong nhà ra chém loạn xạ vào lực lượng chức năng, trong đó trúng đầu một công an viên làm vỡ mũ bảo hiểm của người này. Tiếp đó, B. dùng rựa rượt đuổi, tấn công lực lượng công an, trong đó Thượng úy H.V.D., bị chém trúng dẫn đến thương tích nặng gần đứt lìa cánh tay.

Các y bác sĩ đang cấp cứu cho chiến sĩ công an bị B. chém trọng thương.

Đến tối ngày 15/7, 2 bố con B. vẫn tiếp tục cố thủ trong nhà và không chịu hợp tác với lực lượng chức năng để làm việc.

Trước sự manh động của các đối tượng, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương bắt giữ đối tượng và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra nhằm răn đe, phòng ngừa chung, thông tin trên báo Bình Thuận cho biết thêm.

Về phía đồng chí công an bị chém trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Vụ việc Công an huyện Hàm Tân phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục truy bắt nghi phạm, xử lý vụ việc.

