Con trai nuôi Đường Nhuệ và những phi vụ đánh người ghê rợn

Toàn bộ quá trình gây án của nhóm côn đồ do Tiến “Trắng” cầm đầu, camera an ninh nhà anh Hùng đã ghi lại. Sau đó, Tiến “Trắng” và 13 đồng bọn bị bắt giữ. Tiến bị Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tạm giữ, tạm giam 3 tháng về tội Cố ý gây thương tích rồi được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nạn nhân Hùng bị thương tổn 25% sức khỏe.