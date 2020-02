Con nghỉ học 1 tuần vì dịch Corona, chị em vừa mừng vừa lo, thi nhau hiến "36 kế"

Mẹ vừa mừng vừa lo, con "quẩy" ngay giữa siêu thị ​​

Sau khi nhiều trường Đại học chủ động cho sinh viên kéo dài kỳ nghỉ nhằm phòng, tránh dịch bệnh do chủng mới virus Corona, rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đã quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học thêm 1 tuần, từ ngày 3/2 đến hết 9/2.

Diễn biến của dịch Corona được người dân rất quan tâm, đặc biệt các gia đình có con nhỏ. Bộ Y tế liên tục cập nhật về tình hình diễn biến cũng như đưa ra những cách để phòng, chống dịch bệnh song người lớn thì còn đeo khẩu trang được chứ trẻ nhỏ thì xem chừng khó. Hơn nữa với những đối tượng như cấp mầm non, thường xuyên gặm đồ chơi chung, nỗi lo của phụ huynh lại càng tăng lên vài phần.

Nhận được thông báo khẩn về việc con được nghỉ 1 tuần, các phụ huynh đều mừng vì phần nào hạn chế con tiếp xúc nơi đông người nhưng cũng không ít người tỏ ra lo lắng. Trên mạng xã hội, người ta có thể dễ dàng thấy những bài đăng của các bố mẹ về việc con nghỉ học thêm một tuần. Trong các hội nhóm đông đảo thành viên, vấn đề này lại càng được bàn tán xôn xao.

Nỗi lòng của đông đảo phụ huynh khi nhận tin con nghỉ học 1 tuần để phòng tránh dịch Corona.

Một thành viên facebook có tên Phan Linh Trang chia sẻ: "Mình đang định tự cho con nghỉ thì nhận được tin nhắn thông báo gấp của nhà trường. Dịch đang diễn biến thế này, người lớn còn lo nữa là lũ trẻ, sức đề kháng còn non. Tốt nhất là cho con nghỉ rồi mấy mẹ con ở nhà trông nhau thôi, cũng may mình làm việc tự do".

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều ông bố bà mẹ không khỏi lo lắng khi con được nghỉ nhưng bố mẹ vẫn đi làm thì lũ trẻ sẽ ở đâu? Câu hỏi này ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các bậc làm cha làm mẹ.

"Vợ chồng tôi hai bên nội ngoại đều ở quê cả, ông bà đều già cả rồi không thể lên đây chăm cháu được. Tôi cũng lo dịch Corona lắm nhưng đúng là giờ nhận tin con được nghỉ 1 tuần mà vợ chồng chưa biết phải làm sao. Sau thời gian nghỉ Tết, việc ứ lại nhiều nên bố mẹ nghỉ 1 ngày cũng khó khăn nữa là 1 tuần", một thành viên khác lên tiếng.

Quả thực, với những gia đình có ông bà hay người thân để gửi trẻ thì việc con nghỉ thêm 1 tuần không vấn đề gì song với những nhà neo người lại có con học mầm non, tiểu học, đây thực sự là điều khiến bố mẹ lo lắng.

Trái với tâm lý vừa mừng vừa lo của phụ huynh, lũ trẻ thì hồn nhiên vô tư nên chỉ thấy mừng vì bỗng nhiên được nghỉ. Chúng đâu biết Corona là con gì đâu, chỉ nghe được nghỉ 1 tuần ở nhà là mừng vui khôn xiết. Ngay khi vừa chia sẻ lên mạng xã hội, bài đăng của một bà mẹ đã nhận được lượng lớn lượt thích và bình luận về biểu cảm rất đỗi hồn nhiên của cậu con trai.

Trẻ con đúng là luôn hồn nhiên và ngây thơ, cậu bé không giấu nổi niềm sung sướng khi biết tin được nghỉ học.

"Đây là con em các cụ các mợ ạ. Vừa được tin nghỉ thêm 1 tuần nữa vì dịch Corona mà cu cậu mừng quá "quẩy" luôn cùng nhạc trong siêu thị. Em thấy buồn cười quá nên quay lại. Đúng là trẻ con, luôn hồn nhiên ngây thơ, dịch gì thì dịch nhưng cứ được nghỉ là sướng nhất, chỉ có bố mẹ là lo sẽ gửi ai trông cả tuần bây giờ".

"36 kế" được chị em truyền tai nhau

Chuyện con nghỉ học là chắc chắn rồi nên vì bất cứ lý do gì thì giờ việc của các ông bố bà mẹ cũng là bàn xem sẽ xoay sở với con thế nào trong 1 tuần tới. Có lẽ trong những lúc như này, chúng ta mới càng thấy sự đoàn kết, chung tay của các bậc phụ huynh nói chung và các chị em bỉm sữa nói riêng cao thế nào.

Khá nhiều bố mẹ đưa ra phương án sẽ mang con đi làm cùng vì không thể bố trí được người trông giúp. Cách này vốn được không ít người lựa chọn khi phát sinh việc mà không có người trông con. Tuy nhiên trong tình hình dịch Corona như hiện tại, nhiều người không khỏi lo ngại về việc cho con đi cùng như vậy liệu có an toàn không.

"Mình thấy các con được nghỉ học để tránh dịch, giờ bố mẹ lại lôi đi làm, lên chỗ đông người rồi chưa kể các văn phòng sử dụng điều hoà tổng, không khí bí, có khi khả năng lây nhiễm còn cao hơn ở trường í chứ. Chưa kể lúc bố mẹ làm thì con sẽ vạ vật ở đâu?", một thành viên thắc mắc.

Nhiều gia đình có con lớn thì chọn cách sẽ để con ở nhà trông nhau, bố mẹ giám sát qua camera rồi chỉ đạo qua điện thoại. Tuy nhiên việc này chỉ áp dụng được với trường hợp các bé đã lớn, có thể đảm bảo an toàn của bản thân, chưa kể đến việc phụ huynh đi làm cũng khó an tâm khi để con ở nhà một mình như vậy.

Trong các kế được bố mẹ truyền tai nhau, xem ra có 2 cách là nhận được nhiều sự đồng tình hơn cả. Chị Hoa Nguyễn, một bà mẹ 2 con hiến kế:

"Các mẹ có thể tham khảo cách mà hội chung cư nhà mình vẫn áp dụng nhé. Chỗ mình tập hợp thành các nhóm gia đình rồi mỗi người chia nhau xin nghỉ một vài buổi để trông con luân phiên. Nhờ việc gom lại như vậy, lũ trẻ có bạn để chơi trong những ngày nghỉ mà bố mẹ cũng không ai phải nghỉ đến 1 tuần. Bọn mình đã dùng cách này trong nhiều trường hợp và thấy hiệu quả".

Một thành viên khác chia sẻ ý tưởng các bố mẹ có con nhỏ có thể liên hệ với cô giáo, nhất là cấp mầm non để nhờ xem cô có thể nhận trông trẻ tại nhà trong trường hợp nhà cô ở gần. Điều này giúp bố mẹ vừa giải quyết được việc gửi trẻ mà con lại ăn ngủ nền nếp.

Vậy nếu không thể nhờ được cô, hàng xóm lại không thể lập nhóm trẻ hay đưa con đi làm cùng thì sao? Bố mẹ tất nhiên chỉ còn cách xin nghỉ để ở nhà trông con. Nhưng ai sẽ là người nghỉ vì mẹ thường là người chăm sóc con cái tốt hơn song công việc của các chị em cũng đâu kém phần quan trọng như cánh mày râu. Cũng từ đây, một cách phân chia được nhiều người ủng hộ về độ hài hước mà không kém phần thuyết phục với những gia đình ít người hoặc không nhờ được ai trông con

"Nhà em đứa nào lương thấp hơn thì nghỉ trông con".

Câu nói thu hút hơn 10 nghìn lượt thích chỉ sau 2 tiếng đăng tải.

Nghe thì có vẻ hơi phũ song xét về mặt kinh tế thì lại rất thuyết phục phải không các chị em? Cùng là nghỉ bị trừ lương, xem ra cân nhắc vế nào đỡ thiệt thòi hơn thì ta thực hiện theo vế đó.

Sau một hồi tham khảo các diễn đàn cũng như bài đăng, có lẽ các bậc phụ huynh cũng đã tìm được giải pháp phù hợp với hoàn cảnh của gia đình mình. Dù là chọn cách nào thì các bố mẹ cũng hãy nhớ vệ sinh tốt cho con, giữ ấm cơ thể và ăn uống khoa học để tăng cường sức đề kháng nhé!

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: khampha.vn