Con gái đi xe máy tự ngã, mẹ văng ra đường bị ô tô cán tử vong

Trưa 15/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh),cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT khiến một phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ TNGT

Theo đó, khoảng 9h kém 5 phút sáng 15/1, tại đường Tô Hiệu thuộc tổ 1, khu 5B phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, cháu Đinh Thị P. (SN 2006, trú tại tổ 4, khu Nam Thạch B) điều khiển xe mô tô BKS 14P1-180x chở mẹ là bà Nguyễn Thị C.(SN 1968), di chuyển theo hướng đường Trần Phú đi ra QL18A đến địa điểm trên thì không làm chủ được phương tiện nên đã tự ngã.

Cú ngã trên khiến bà C. văng xuống đường và bị xe ô tô BKS 14A-34.23x do bà Đào Thị H. (SN 1982, trú tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả) điều khiển đâm trúng. Hậu quả bà C. tử vong tại chỗ, may mắn là cháu P. chỉ bị xây xát nhẹ, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng TP Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

