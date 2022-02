Con dâu mặc váy ngắn uốn éo trước mặt, bố chồng có lời đáp gây sốc

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn clip, cô nàng quay cảnh mình đang mặc một bộ váy bó sát khá sexy. Cô nàng đứng trước gương uốn éo khoe dáng, sau đó quay sang bố chồng để xin ý kiến.

Con dâu: Ba thấy con mặc sao ba?

Ba chồng: Quá đẹp luôn! Con gái ba đẹp.

Con dâu: Có hở hang quá không ba?

...

Ba chồng: Cỡ vậy là được, thoải mái. Con gái thời nay là phải khoe ngực, khoe mông.

Ngay sau khi đăng, đoạn clip đã khiến dân tình "dậy sóng" vì cho rằng cô con dâu trẻ quá vô tư, không biết giữ ý. Việc mặc đồ ngắn uốn éo trước mặt người lớn, đặc biệt là bố chồng thì không nên.

"Ba mẹ chồng tôi củng thoáng như vậy á, nhưng mà có bận đồ hở hay đẹp củng không dám hỏi như vậy. Cùng lắm khoe với mẹ chồng chứ không phải ba chồng. Tuổi trẻ chưa suy nghĩ chín đã lấy chồng chi vậy?", một dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, câu trả lời của ông bố chồng cũng khiến nhiều người sốc. Cách ông ủng hộ con dâu thể hiện cá tính thì không bàn, nhưng việc kết luận rằng phụ nữ phải ăn mặc hở hang mới đẹp đã khiến nhiều người thấy tức anh ách.

Tác giả: Đức Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn