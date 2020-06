Theo thông tin từ Cơ quan điều tra VKSND tối cao, 16h40’ ngày 1/6/2020, tại quán cà phê Mai Xuân thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã bắt quả tang Võ Quốc Cường (SN 1993), Thiếu úy, Cảnh sát hình sự thuộc Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang nhận 15 triệu đồng của anh H.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt quả tang thiếu úy công an nhận hối lộ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 1 tháng trước, Võ Quốc Cường thông qua công tác trinh sát địa bàn, phát hiện anh H. có hành vi đánh đề nên Cường đã thu giữ tiền, điện thoại, xe gắn máy của anh H. và yêu cầu anh H. phải đưa cho Cường 150 triệu đồng để không xử lý vụ việc.

Cường đã nhận trước 100 triệu đồng của anh H. và tiếp tục yêu cầu anh H. phải đưa tiếp 30 triệu đồng nữa.

Ngày 1/6/2020, khi Cường vừa nhận 15 triệu đồng của anh H. tại quán cà phê thì bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao bắt quả tang.

Khi bị bắt quả tang, Cường đã thừa nhận hành vi nhận tiền của anh H. nêu trên và bảo gia đình nộp 100 triệu đồng Cường đã chiếm đoạt trước đó để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định tạm giữ 3 ngày đối với Võ Quốc Cường để điều tra hành vi “Nhận hối lộ” và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hà Nhân

Nguồn tin: Báo BVPL