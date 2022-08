Có nên lo lắng về loại virus 'mạnh hơn corona' mới phát hiện ở Trung Quốc?

Truyền thông Trung Quốc nói gì? Theo Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, virus Henipavirus nói chung, cũng được tìm thấy ở dơi, là nguyên nhân quan trọng gây bệnh cho động vật ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Henipavirus có thể gây bệnh nặng ở động vật và ở người, và được phân loại an toàn sinh học cấp độ 4 với tỉ lệ tử vong vào khoảng 40-75%. Virus Langya henipavirus có độc lực mạnh hơn virus corona. Cụ thể, tỉ lệ tử vong do Langya henipavirus gây ra cao hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong do virus corona. Tuy nhiên, hiện chưa có vắc xin hay phương pháp điều trị cho Henipavirus. Phương pháp điều trị duy nhất là chăm sóc hỗ trợ để kiểm soát các biến chứng.