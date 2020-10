Cô giáo xinh đẹp 'mất tích' được tìm thấy, đưa về nhà trong đêm

Thông tin ban đầu, chị Nguyễn Tú Anh (30 tuổi, giáo viên mầm non ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) được gia đình và lực lượng chức năng tìm thấy tìm thấy tại thành phố Vinh, cách nhà chị Tú Anh khoảng 60km.

Khoảng 2h hôm nay, 2/10, cô giáo Tú Anh được đưa về nhà. Tuy nhiên, chị Tú Anh hiện vẫn mệt mỏi.

Lý do cô giáo mầm non mất liên lạc 4 ngày qua sẽ được Công an làm rõ.

...

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/9, chị Nguyễn Tú Anh bất ngờ mất tích khỏi nhà. Tối cùng ngày, gia đình đi tìm, liên hệ với người thân, bạn bè của chị Tú Anh tìm nhưng vẫn không có kết quả.

Gia đình trình báo vụ việc lên Công an xã Tiến Thủy, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Ban công an xã Tiến Thủy phát thông báo tìm cô giáo Nguyễn Tú Anh.

Cô Tú Anh đã ly hôn chồng.

