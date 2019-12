Cô gái xông vào đám cưới tát cô dâu và nói chú rể không được kết hôn vì điều này

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video đã được ghi lại tại một đám cưới ở thành phố Mexico, nước Mexico hôm 19/12. Sau đó, đoạn video này đã được chia sẻ rầm rộ trên phương tiện mạng xã hội.

Một cặp đôi đang tổ chức đám cưới bên gia đình, người thân và bạn bè thì bất ngờ một cô gái lạ mặt xông vào phá đám, khiến cho tất cả các quan khách một phen sốc nặng.

Cô gái lạ xông đến đám cưới la hét, tát cô dâu.

Cô gái này hét: “Richard, anh không thể kết hôn. Em vẫn còn yêu anh, anh không được lấy vợ”. Mặc dù, đã bị 2 nhân viên bảo vệ căn ngăn nhưng cô gái này vẫn xông tới phía cô dâu rồi tát vào mặt cô dâu trong tâm trạng vô cùng tức giận. Cô gái này dường như không kiềm chế được bản thân, liên tục hét lên một cách khó chịu, miệng chửi bậy, đòi xông tới đánh cô dâu.

Sau khi bị đánh vào mặt, cô dâu vẫn đứng im tại chỗ, còn chú rể thì nói với những nhân viên bảo vệ: "Hãy đưa cô ta ra ngoài".

Không rõ sau đó, đám cưới này có tiếp tục diễn ra như dự định hay không, tuy nhiên đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tác giả: Phong Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin