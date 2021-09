Cô gái tiêm vắc xin nhờ 'ông anh' không phải là người thân của Phó chủ tịch phường

“Hiện tại, cán bộ phường thừa nhận đã đưa người ngoài, không phải người thân vô danh sách tiêm vắc xin. Sau khi thanh tra gửi báo cáo chính thức, quận sẽ có kết quả xử lý cán bộ và sẽ thông tin đến báo chí” – ông Ánh cho hay.

Ở một diễn biến khác, hôm qua cô gái được tiêm vắc xin nhờ “xin ông anh” đã đăng lời xin lỗi lên trang facebook cá nhân. Cụ thể, cô này cho rằng do trước đó, khu vực quanh nhà có ca nghi nhiễm COVID-19 phải phong tỏa nên rất sợ. Khi được tiêm vắc xin, cô gái không kiềm chế được vui mừng và đăng bài viết lên facebook.

L.H đăng thông tin xin lỗi liên quan vụ bài viết tiêm vắc xin trên trang cá nhân - Ảnh: Người dân cung cấp.

Như đã đưa tin, vào ngày 6/9, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều về việc cô gái có tài khoản facebook tên L.H chia sẻ lên trang cá nhân với nội dung “Đã đủ 2 mũi vững tâm” kèm theo đó là hình chụp Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 với loại vắc xin Pfizer – BioNTech.

Hình giấy xác nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin mà L.H đã đăng trên facebook - Ảnh người dân cung cấp.

Sau khi thông tin đăng tải, nhiều bạn bè của tác giả đã gửi lời chúc mừng. Trong đó, có người hỏi “Này chích tư hả e” hoặc “S tiêm dc pfizer vậy bà?”. Tại các bình luận, L.H đã trả lời rằng “Da e xin ngta đó” và “Tui xin ông anh nè b”.

Bình luận của L.H khiến nhiều người dân tỏ ra bức xúc - Ảnh: Người dân cung cấp.

Với nội dung trên, nhiều người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tỏ ra bức xúc. Đồng thời, cho rằng cô gái này là người nhà của cán bộ nào đó nên được ưu tiên, như vậy liệu có đảm bảo công bằng tiêm chủng đối với người dân.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, theo báo cáo của UBND phường An Phú cô gái trên tên L.T.C.H (26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là em bạn dì ở sát nhà của ông N. Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Do ông N. nằm trong lực lượng tuyến đầu đi truy vết, tiếp xúc trực tiếp với F0, F1. Vì vậy, quận có cho chủ trương ưu tiên tiêm cho người nhà của các đối tượng trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng để họ yên tâm làm nhiệm vụ và H. cũng có tên trong danh sách tiêm.

Tuy nhiên, chiều 7/9 quận Ninh Kiều đã trả lại báo cáo của UBND phường An Phú về sự việc trên do phường chỉ nêu trong báo cáo là người thân của ông N. - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú nhưng không nói rõ mối quan hệ, nhân thân như thế nào. Đồng thời, yêu cầu phường báo cáo lại để làm rõ ai là người đưa danh sách, người thân của ai và quan hệ nhân thân như thế nào, có chung nhà hay không, xác định có đúng đối tượng hay không và trách nhiệm thuộc về ai.

“Trước đó, quận đã quán triệt với anh em là những người đi làm công tác phòng chống dịch về sợ bị lây cho người nhà thì ưu tiên chỉ tiêm cho đối tượng là người thân trong nhà, anh chị em cùng cha mẹ, những người mình nuôi dưỡng, chăm sóc; nói chung là người thân ở chung nhà, có mối quan hệ không thể tách ra sẽ xem xét để tiêm. Nếu những người không cần thiết thì rõ ràng phường đưa danh sách không đúng quy định” - ông Ánh thông tin.

Tác giả: Kim Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong