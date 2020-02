Cô gái livestream khoe cách tránh bị cách ly khi về từ Daegu gây phẫn nộ

"Nếu ai đi từ vùng có dịch đều cách ly hết", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 24.2.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, công tác phòng chống Covid-19 tới đây sẽ khó khăn hơn với dịch từ Hàn Quốc, nên phải cách ly được người từ vùng dịch về Việt Nam trong 14 ngày. Vì vậy, việc cô gái quê Kiên Giang dùng Facebook Hary Nguyen livestream và đăng status khoe dùng miệng lưỡi, trí thông minh để không bị cách ly khi trở về Việt Nam từ TP Daegu khiến dân mạng phẫn nộ.

Sau khi từ Hàn Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tối qua, Hary Nguyen livestream khoe mình thông minh nên không bị cách ly.

Cụ thể hơn, cô gái tóc nhuộm đỏ mặc váy vàng tự hào nói: “Người phụ nữ mình khôn ở cái não nên về không bị cách ly” và “Những người thông minh là những người đó bị cách ly, còn những người thông minh như em là đâu bị cách ly. Phụ nữ sống bằng cái não, cái óc. Mình phải biết cách mình nói như thế nào. Để một tí nữa về nhà em sẽ nói lý do vì sao mà bị cách ly và không bị cách ly. Em sẽ giải thích cho mọi người nghe”, rồi hứa trên xe về nhà ở Bình Dương sẽ livestream chỉ cách cho mọi người.

Một số người Việt đang ở Hàn Quốc muốn biết chiêu trò để không bị cách ly của Hary Nguyen nên vào hỏi thăm. Trong khi đó, cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ khi xem clip này và cho rằng cô nàng là mối đe dọa lây nhiễm nCoV cho người khác.

Không ít người mỉa mai rằng Hary Nguyen tự hào mình thông minh nhưng thực ra rất dại dột khi livestream khoe dùng miệng lưỡi để không bị cách ly khi về từ Daegu. Nhiều khả năng Hary Nguyen sẽ bị cơ quan chức năng đưa đi cách ly trong thời gian tới nếu thực sự về từ Daegu.

Sau đó, Hary Nguyen đăng status: “Về nhà được hay không, có bị cách ly hay không do mình khéo mồm là về thôi. Lưỡi không xương lắt léo nhiều vào, chứ tao không trả lời thêm hình thức nào về cách ly nữa. Muốn biết hỏi tao nói cho nghe, còn nói này nói kia thì biến ** nha”.

Hary Nguyen khoe dùng miệng lưỡi để không bị cách ly khi về Daegu.



Bị dân mạng vào Facebook tổng sỉ vả, Hary Nguyen đã xóa clip livestream và status trên, đồng thời viết lời xin lỗi: “Em nói cho cách chế nghe nè. Kiểm dịch không vấn đề gì thì về nhà tự cách ly, vẫn đến y tế khám. Còn Teku (Daegu – PV) thì từng vùng có vấn đề về đề kháng yếu thì 14 ngày. Em nói gì là có nhiều đứa không thích em. Em mới nói vậy chứ đi Teku về, ai cũng bị cách ly. Lên máy bay, nó đưa cho mình tấm giấy có nội dung trong đó. Em có nói gì sai, em xin lỗi các chế”.

Xin lỗi nhưng không được dân mạng chấp nhận.



Dân mạng cho rằng Hary Nguyen đúng kiểu người “lưỡi không xương” nên tiếp tục chửi bới cô. Vì thế, Hary Nguyen phải xóa luôn status xin lỗi này.

Hôm qua, dân mạng xôn xao vì tâm thư của du học sinh khuyên răn những người ở Daegu không nên sang thành phố khác của Hàn Quốc rồi bay về Việt Nam hay ghi sai địa chỉ để tránh bị cách ly vì có thể gây hại cho bản thân lẫn cộng đồng nếu đang bị nhiễm nCoV.

Tâm sự khuyên răn những người Việt trở về từ Daegu.



Tính đến 8 giờ 30 ngày 26.2, ở Hàn Quốc có tổng cộng 1.164 ca dương tính với nCov, 11 người chết và 22 trường hợp khỏi bệnh. Trong ngày 25.2 có thêm 313 ca nhiễm nCoV mới.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: Báo Một Thế Giới